Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OŠTRA PORUKA

Nikica Jelavić stariji: Napravit ću sve da suci budu kažnjeni! Kako? Postoje metode...

Zagreb: Nikica Jelavić održao konferenciju za medije
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/5
Autor
Željko Janković
29.09.2025.
u 12:07

- Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni... Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni

Jako puno polemike izazvala je sudačka zavrzlama na utakmici Hajduka i Lokomotive u posljednjem kolu Supersport HNL-a. Sporna je bila situacija kod prvog Hajdukova pogotka kad je Marko Livaja, navodno iz zaleđa, asistirao strijelcu Anti Rebiću... O toj, ali i brojnim drugim temama, u intervjuu zaa Večernji list pričao je trener Lokomotive Nikica Jelavić kojeg ćete imati priliku čitati sutra na našim medijskim platformama. Između ostaloga, pročitajte kakav stav o sudačkim pogreškama ima Nikica Jelavić stariji, stric trenera lokosa...  

- Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni...

Kako to mislite?

- Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni... - kazao mi je Nikica Jelavić stariji.

Još puno zanimljivih detalja ovog razgovora možete pročitati u sutrašnjem intervjuu s Nikicom Jelavićem koji je pričao o utakmici na Poljudu...

-  Nažalost, dogodila se ta sporna situacija sa zaleđem u kojoj mi je neshvatljivo da se to ne može vidjeti tijekom igre. Pa ni poslije VAR-provjere, ne mogu se pomiriti s tim da se takve stvari ignoriraju, stavljaju pod tepih i da ih nitko ne spominje. Prije Hajduka imali smo situaciju u Rijeci kada Jankovićev lakat u 60. minuti uopće nije provjeravan. Po meni je to, minimalno žuti karton, ako ne i izravni crveni. Zamislite da smo mi u Rijeci od 60. minute imali igrača više. A ta se situacija kasnije uopće nije spomenula i samo se sve stavilo pod tepih...

A tko takve stvari stavlja pod tepih?

- Pa, ne znam. Neću nikog imenovati. Samo želim da se sudi pošteno, u našu ili tuđu korist. Nogomet nam u ovakvim okolnostima sigurno neće napredovati...

Zašto već godinama ne možemo riješiti te probleme? Ili možda mi sve to doživljavamo previše ozbiljno. Pa suci griješe i u najjačim svjetskim ligama, u Ligi prvaka?

- Suci svugdje griješe i nema dvojbe da će opet griješiti. Isto kao igrači ili treneri. To nitko ne dovodi u pitanje. Međutim, problem je što se očite pogreške pokušavaju sakriti. Interpretiraju se na način koji je svakom normalnom, tko je igrao i tko nije igrao nogomet, uvreda za inteligenciju... - kaže trener Lokomotive. 

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica
Ključne riječi
Lokomotiva Nikica Jelavić

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar majkarusija
majkarusija
12:18 29.09.2025.

Sve nogometne djelatnike u HR treba posjesti i pustiti im utakmicu New Castle - Arsenal igranu jučer. Koliko je tu bilo "nenamjerno" napravljenih krupnih grešaka !!!

AP
APšlape
12:43 29.09.2025.

Institucije rade svoj posao.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
12:15 29.09.2025.

Nikica sve čestitke. BRAVO!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
18
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Joško Jeličić o golu Hajduka: Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama?

- Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama? Podcjenjujete li našu inteligenciju? Pokazati ovo, što nema veze s onim što je bilo, je apsolutno nedopustivo. Prošli tjedan stojim iza svih sudaca na travnjaku i vi napravite ovo. Znam da će sutra monsieur Bezgrešni opravdati svoje apostole u poslanici. Ovo ne možete raditi. Znam da se suci boje Marka Livaje jer je igračka klasa, ali nisam znao da ga se boje i VAR suci - rekao je Joško Jeličič

Učitaj još