Nikica Jelavić o suđenju protiv Hajduka: Gadljivo! Ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo

Hajduk je protiv Lokomotive ovog vikenda u osmom kolu HNL-a došao do prekida niza od tri utakmice bez ligaške pobjede, a ključni trenutak utakmice dogodio se u 18. minuti, kada je Marko Livaja sjajno prošao po desnoj strani i uputio precizan ubačaj Anti Rebiću, koji je postigao svoj prvijenac u petom nastupu za splitski klub ove sezone. Rebiću je to bio prvi gol nakon nedavne asistencije u Kupu, dok je Livaji to bila druga asistencija sezone, što je izazvalo erupciju oduševljenja na Poljudu.

Slavlje je, međutim, prekinuo signal iz VAR sobe. Sudac Patrik Pavlešić zaustavio je igru, a provjera je potrajala nekoliko napetih minuta. Nakon gotovo dvije minute, iz VAR sobe je stigla potvrda – gol je priznat i Hajduk je nastavio s vodstvom i na kraju slavio 2:0 uz gol Anthonyja Kalika u 85. minuti kad je Lokomotiva već krenula u rizik loviti izjednačenje. Iako se na prvu činilo da je kod prvog pogotka svaka sumnja otklonjena, ono što je uslijedilo pokrenulo je lavinu pitanja o ispravnosti odluke i provedenoj proceduri.

Ubrzo je u javnost procurila snimka koja je otkrila što se događalo. Sporni trenutak koji je VAR trebao provjeriti bio je sam početak akcije, odnosno dodavanje Rokasa Pukštasa prema Marku Livaji. Postojala je ozbiljna sumnja da se Livaja u trenutku primanja lopte nalazio u zaleđu, što bi automatski poništilo Rebićev pogodak. Ta je situacija zahtijevala detaljnu analizu i povlačenje linija kako bi se utvrdila regularnost.

Ipak, objavljena snimka u prijenosu s povučenim linijama otkrila je propust. Umjesto potencijalnog zaleđa Livaje, VAR soba je provjeravala je li Rebić bio u zaleđu prilikom ubačaja, situacija koja nikad nije bila sporna. Gledatelji tako nisu dobili odgovor na ključno pitanje...

VARCheck, specijalizirani kanal koji analize situacija objavljuje i na društvenim mrežama, a koji se, kako se navodi, bavi "nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija" analizirao je spornu situaciju. Presuda je objavljena na Facebooku uz zaključak: "Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe."

Dan nakon utakmice koju je obilježio kontroverzni trenutak, bivši hrvatski reprezentativac i trener Lokomotive Nikica Jelavić se u razgovoru za Sportske Novosti osvrnuo na situaciju s Poljuda.

- U VAR sobi se kunu da nije bilo zaleđe, ali dobili smo snimku koja kaže drukčije, pa neka mi netko objasni... Da, ostaje dojam da smo mogli napraviti i više, no najsnažniji dojam ipak ostavlja taj gol Hajduka, za koji uopće ne mogu vjerovati da su ga priznali! Što su gledali, što su pokazivali na ekranu... Uopće mi ne ide u glavu da se to može dogoditi na jednoj ovakvoj utakmici. Da nam ništa poslije nije prikazano, da ništa nije dokazano, da se prema tomu ponaša kao da se ništa nije dogodilo - rekao je trener Lokomotive.

Jelavić je kasnije oštro osudio Komisiju nogometnih sudaca HNS-a, istaknuvši da šef Komisije, Francuz Bertrand Layec, radi suprotno od čuvanja slike hrvatskog nogometa.

- Prije početka sezone imali smo seminar sa svim hrvatskim sucima i šefom Layecom. On je jasno i glasno rekao da treba čuvati sliku hrvatskog nogometa, ali na ovaj način, on radi apsolutno suprotno! Gadljivo mi je da ovo uopće nije svirano... Nekad imam osjećaj da nisam nikada ni igrao nogomet, ili da sam bio samo prolaznik - rekao je Jelavić, te dodao:

- Boli te kad te netko uvjerava u jedno, a ti vidiš drugo. Ovako bih reagirao protiv koga god da smo igrali, nebitno je radi li se o Hajduku, Dinamu ili nekom trećem. Nisu mi jasne odluke sudaca i, ponavljam, ne čuvamo sliku hrvatskog nogometa nego šaljemo totalno krivu sliku - poručio je Jelavić.