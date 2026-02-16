Naši Portali
BRILJIRA NA OTOKU

Naš hit trener u Engleskoj za VL: Mi se nigdje ne seciramo kao u Hrvatskoj, uvijek ću reći što mislim

Autor
Željko Janković
16.02.2026.
u 11:51

- Ja volim reći da nam je trava uvijek zelenija kod susjeda. No, Bože moj, ja sam isti trener i čovjek kakav sam bio u Hrvatskoj, gdje iza sebe imam određene uspjehe. Naravno da mi laskaju velika očekivanja i Premiership je nekakav sveti gral svakom treneru ili nogometašu. Ali ne mogu se trenutačno zamarati s time. Očekuje nas završna bitka u Championshipu

Sergej Jakirović radi sjajan posao na Otoku. Sa svojim je Hull Cityjem na vrhu ljestvice Championshipa i već je sada premašio sva očekivanja. Naslijedio je momčad pred ispadanjem, a postao je najuspješniji trener u povijesti Hull Cityja ako govorimo o trenerima koji su na klupi te momčadi odradili najmanje dvadeset utakmica. Jakir je, naravno, posebno zanimljiv medijima na Otoku, već je tamo tražena roba, a Englezima se svidio njegov "nepokolebljivi smisao za humor". U čemu je tajna, pitamo našeg trenera?

– Volim biti iskren i otvoren s ljudima. Tako je i s novinarima, uvijek reći ću što mislim. Ako je momčad zapala u mini krizu, ako smo izgubili utakmicu, nemam problem našaliti se na taj račun. No, sve u svemu, dojam o novinarima je sjajan. Nakon nekakve utakmice nećete imati bombastične naslove, priče o smjeni trenera, krizi. Sve se usmjerava k sljedećoj utakmici koja je najvažnija. Mislim da bi se takav model mogao primijeniti i u Hrvatskoj, bez problema – počeo je Jakirović.

Ključne riječi
nogomet Hull City Sergej Jakirović

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
12:48 16.02.2026.

Sergej Jakirović je sjaja balkanski trener kojega je NK Maribor najurio posle psr utakmica.

AN
Antonio1952
12:31 16.02.2026.

Kraj njegovog imena stoji BiH zastava, pa mi nije jasno ovo nas trener.

Avatar Castro
Castro
12:40 16.02.2026.

Po meni, daleko nas najbolji trener. Cestitke i puno srece.

