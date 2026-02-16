Bio je spasitelj Osijeka, a danas je tv-zvijezda! Sjećate li se te drame u Gradskom vrtu?

Nije ovo prvi put da Osijeku prvoligaški status visi poput lustera, čak nije prvi put ni u Ligi 10. Podsjetimo na neke od tih situacija; na primjer, u veljači 2014. godine NK Osijek je nakon 22 odigrana kola bio pretposljednji s 15 bodova, pet više od posljednjeplasiranog Hrvatskog dragovoljca. Tada je Osijekova uprava krajem veljače bila smijenila trenera Ivicu Kuleševića i za novog šefa postavila Tomislava Rukavinu, koji u prvih pet utakmica na klupi u prvenstvu i Kupu nije uspio nikoga pobijediti.

Tako se Osijek nakon 27. kola našao na posljednjem, 10. mjestu prvoligaške karavane, nakon što je bio poražen 0:2 od glavnog konkurenta Hrvatskog dragovoljca. Tračak nade za bijelo-plave pojavio se tada nakon pobjede nad Dinamom 3:2 u Gradskom vrtu, ali je strepnja ipak trajala sve do posljednjeg kola.

Naime, u tom 36. kolu Osijek je uspio sačuvati prvoligaški status iako je sve do 83. minute bio drugoligaš! Remi s izravnim konkurentom za ostanak Hrvatskim dragovoljcem 1:1 u Gradskom vrtu bio mu je dovoljan zahvaljujući porazu Slavena Belupa na Kantridi.

Tako je trener Rukavina postao heroj, jer je s Osijekom zauzeo osmo mjesto, deveti je bio Slaven Belupo, a izravno je u drugu ligu preselio posljednjeplasirani Hrvatski dragovoljac.

U sljedećoj sezoni drama oko ostanka opet se odvijala u Gradskom vrtu. Tada je nakon 20. kola Osijek također bio posljednjeplasiran s 15 bodova, pa je šok-terapija uprave s mjesta prvog trenera otpuhala Tomislava Rukavinu i postavila Ivu Šuška. Rukavina je u 20. kolu s Osijekom bio poražen od Štimčevog Zadra 1:3, pa je Osijek tako postao fenjeraš.

U sljedećem kolu Ivo Šušak je kod kuće u Gradskom vrtu svladao Split s 4:0, no bio je to samo koračić prema ostanku u ligi. Jer, borba za njega trajala je do posljednjeg, 36. kola, u kojemu je Osijek kod kuće imao imperativ svladati Slaven Belupo. To se i dogodilo, ali u dramatičnoj završnici u kojoj je Osijeku u 87. minuti bio dosuđen kazneni udarac, a realizirao ga je Aljoša Vojnović, danas stručni komentator Nove TV.

- Iako je Vojnović bio određen tek kao eventualni najstrože kazne, razumljivo je da je upravo on preuzeo odgovornost, kao naš najiskusniji igrač i srećom pogodio za našu pobjedu – izjavio je tada Ivo Šušak, koji je nakon te stresne sezone napustio klupu Osijeka.

Osijek je tako u posljednjem kolu isplivao na 8. mjesto, deveta je bila Istra, a ispao je posljednjeplasirani Zadar.