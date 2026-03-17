Nijemci oštro kaznili Džeku zbog grubog starta: Evo koliko će izbivati s terena

Njemački nogometni savez kaznio je napadača drugoligaša Schalkea Edina Džeku s dvije utakmice zabrane igranja zbog pštrog starta na igraču Hannovera 96 Husseyinu Chakorunu u nedjelju 15. ožujka. Bosanski Dijamant pogodio je protivničkog igrača nogom u prsa nakon čega mu je sudac Robin Braun pokazao crveni karton.

Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza prosudio je kako je riječ o opasnoj igri te će Džeko morati propustiti utakmice protiv Darmstadta i Karlschruea. Rudarima će posebno teško biti protiv Darmstadta, momčadi koja se nalazi na drugom mjuestu prvenstvene ljestvice, odmah iza Schalkea, s dva boda manje. Schalke bi porazom izgubio prvo mjesto na ljestvici i doveo u pitanje direktan plasman u Bundesligu.

Džeko se Schalkeu pridružio ovog siječnja nakon što je napustio talijansku Fiorentinu. Odlično se snašao u Gelsenkirchenu te je u prvih osam nastupa za Rudare zabio šest golova i dodao tri asistencije te uvelike pomogao momčadi koja se u prvom dijelu sezone mučila s realizacijom. Odluku o suspenziji saznao je danas, 17 ožujka, točno na dan svog 40. rođendana.

Ugovor mu istječe na kraju ove sezone, a još nije obznanio svoje planove za budućnost. S obzirom na dob, nije nemoguće ni da se umirovi, ali nitko se ne bi iznenadio ni da nastavi igrati.