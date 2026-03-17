Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BAŠ NA ROĐENDAN...

Nijemci oštro kaznili Džeku zbog grubog starta: Evo koliko će izbivati s terena

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
17.03.2026.
u 14:14

Rudarima će posebno teško biti protiv Darmstadta, momčadi koja se nalazi na drugom mjuestu prvenstvene ljestvice, odmah iza Schalkea s dva boda manje

Njemački nogometni savez kaznio je napadača drugoligaša Schalkea Edina Džeku s dvije utakmice zabrane igranja zbog pštrog starta na igraču Hannovera 96 Husseyinu Chakorunu u nedjelju 15. ožujka. Bosanski Dijamant pogodio je protivničkog igrača nogom u prsa nakon čega mu je sudac Robin Braun pokazao crveni karton.

Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza prosudio je kako je riječ o opasnoj igri te će Džeko morati propustiti utakmice protiv Darmstadta i Karlschruea. Rudarima će posebno teško biti protiv Darmstadta, momčadi koja se nalazi na drugom mjuestu prvenstvene ljestvice, odmah iza Schalkea, s dva boda manje. Schalke bi porazom izgubio prvo mjesto na ljestvici i doveo u pitanje direktan plasman u Bundesligu.

Džeko se Schalkeu pridružio ovog siječnja nakon što je napustio talijansku Fiorentinu. Odlično se snašao u Gelsenkirchenu te je u prvih osam nastupa za Rudare zabio šest golova i dodao tri asistencije te uvelike pomogao momčadi koja se u prvom dijelu sezone mučila s realizacijom. Odluku o suspenziji saznao je danas, 17 ožujka, točno na dan svog 40. rođendana.

Ugovor mu istječe na kraju ove sezone, a još nije obznanio svoje planove za budućnost. S obzirom na dob, nije nemoguće ni da se umirovi, ali nitko se ne bi iznenadio ni da nastavi igrati.
Ključne riječi
Suspenzija Schalke Edin Džeko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!