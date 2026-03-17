PALA JE ODLUKA

Dinamov vođa oprostio se od reprezentacije! Njegova odluka iznenadila je naciju

Zagrijavanje nogometaša Dinama i Vukovara uoči početka utakmice 20. kola SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
17.03.2026.
u 12:01

Dinamov dokapetan Miha Zajc (32) donio je konačnu odluku o prekidu reprezentativne karijere. Unatoč pozivu novog izbornika Boštjana Cesara i sjajnoj formi, veznjak Modrih odbio je povratak u nacionalnu vrstu Slovenije

Miha Zajc, dokapetan Dinama, definitivno se oprostio od slovenskog reprezentativnog dresa. Vijest je na tiskovnoj konferenciji potvrdio novi izbornik Boštjan Cesar, otkrivši da je osobno u Zagrebu pokušao uvjeriti 32-godišnjeg veznjaka na povratak, ali bezuspješno. Unatoč Cesarovoj želji da ga uvrsti na popis za nadolazeće utakmice, Zajc je ostao pri svojoj odluci i zaključio reprezentativnu karijeru koja je trajala gotovo deset godina.

Korijeni ove iznenađujuće odluke sežu u razdoblje uoči Eura 2024., kada ga je tadašnji izbornik Matjaž Kek izostavio s popisa putnika za Njemačku. Taj je potez očito ostavio dubok trag. "Bol koju osjeća od Europskog prvenstva je prevelika. Sam je odlučio da više neće biti dio reprezentacije", izjavio je Cesar za slovenske medije, dodavši kako je za njega "ta priča završena". I sam Zajc je ranije natuknuo da s Kekom "drugačije vidi nogomet".

Oproštaj od reprezentacije dolazi u trenutku kada Zajc u Dinamu igra nogomet života. U Maksimiru je lider, dokapetan i miljenik navijača, a statistika mu je impresivna: sedam golova i jednako toliko asistencija u 18 HNL-nastupa. Podatak da Dinamo od studenog 2025. ne zna za poraz u prvenstvu kada je on u sastavu dovoljno govori o njegovom utjecaju i čini odluku o napuštanju Slovenije još većim iznenađenjem.

Zajčeva predanost Dinamu bila je jasna i kod transfera u ljeto 2025., kada je stigao kao slobodan igrač. Navodno se odrekao plaće od oko 1,7 milijuna eura kako bi raskinuo ugovor s Fenerbahçeom i preselio u Zagreb. Sada je sigurno da će Dinamo imati svog ključnog igrača potpuno fokusiranog tijekom reprezentativnih stanki. Njegova karijera u dresu Slovenije staje na 39 nastupa i osam golova.
