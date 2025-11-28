Nijemci olakšali posao Hrvatskoj: Sad je jasno, idemo po savršen start kvalifikacija

U susretu 1. kola skupine E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo košarkaša koje će se 2027. godine održati u Katru, a u kojoj se natječe i Hrvatska, branitelj naslova Njemačka je u Ulmu svladala Izrael sa 89-69 Oscar da Silva je sa 19 koševa predvodio pobjednike, dok je Roman Sorkin ubacio 18 za poražene.
Ranije je Hrvatska u Osijeku uvjerljivo nadigrala Cipar sa 100-60.
Plasman u drugi krug kvalifikacija izborit će tri najbolje reprezentacije iz skupine, a Hrvatska će sljedeći nastup imati u ponedjeljak kada će igati protiv Izraela u Rigi.
