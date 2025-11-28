Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKU ČEKA TEŽAK IZAZOV

Nijemci olakšali posao Hrvatskoj: Sad je jasno, idemo po savršen start kvalifikacija

FIBA
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.11.2025.
u 22:08

Plasman u drugi krug kvalifikacija izborit će tri najbolje reprezentacije iz skupine, a Hrvatska će sljedeći nastup imati u ponedjeljak kada će igati protiv Izraela u Rigi

U susretu 1. kola skupine E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo košarkaša koje će se 2027. godine održati u Katru, a u kojoj se natječe i Hrvatska, branitelj naslova Njemačka je u Ulmu svladala Izrael sa 89-69  Oscar da Silva je sa 19 koševa predvodio pobjednike, dok je Roman Sorkin ubacio 18 za poražene.

Ranije je Hrvatska u Osijeku uvjerljivo nadigrala Cipar sa 100-60.

Plasman u drugi krug kvalifikacija izborit će tri najbolje reprezentacije iz skupine, a Hrvatska će sljedeći nastup imati u ponedjeljak kada će igati protiv Izraela u Rigi.
Ključne riječi
košarka Izrael Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja