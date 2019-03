'Ni moj otac me ne bi pohvalio kao što je to učinio Mourinho, godi mi to'

Nakon što je Hrvatska tek u završnici slomila Azerbajdžan i otvorila kvalifikacije pobjedom, Ivan Rakitić vjeruje kao će on i suigrači protiv Mađarske napraviti drugi korak prema plasmanu na Euro 2020. godine.

- Mađarska će biti spremna, jedva čekaju utakmicu, ali i mi jedva čekamo dvoboj. Nismo došli vidjeti i razgledavati Budimpeštu, već smo stigli po pobjedu jer se želimo još više približiti Europskom prvenstvu.

Hrvatska je dugo lomila Azerbajdžan, a slična igra se očekuje i u nedjelju na Groupama Areni. Rakitić možda ima i najviše iskustva u razbijanju suparničkih bunkera. Barcelona gotovo u svakoj utakmici igra protiv 'autobusa' pred suparničkim golom.

- Očekujemo kako ćemo i u ovoj utakmici imati loptu u nogama i napadati, moramo biti dobro organizirani, strpljivi, moramo znati tko gdje stoji na terenu. Znamo da će biti teško - kazao je Rakitić dodavši: - Moramo se nametnuti, lopta mora biti kod nas, moramo stvarati pritisak.

Raketa je istaknuo kako je važno da momčad stoji kompaktno.

- Bitno je da u svakom trenutku kvalitetno stojimo na terenu, da se zna tko će zatvoriti prostor kada netko krene prema naprijed. To protiv Azerbajdžana nije do kraja funkcioniralo. Ako dobro stojimo u defenzivni, ako stojimo jedan blizu drugome, onda će lakše biti i u napadu.

Portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho nedavno je bio prepun pohvala na igre hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića čijim je golom Barcelona pobijedila Real Madrid u velikom derbiju španjolskog prvenstva.

"Rakitić je za mene jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač na svakoj razini", rekao je bivši menadžer Manchester Uniteda u analizi za medijsku kuću beIN Sports.

- Što reći nego se zahvaliti Mourinhu na takvim riječima. On je jedan od najboljih stručnjaka na svijetu i ne znam bi li moj otac ljepše rekao. To su baš lijepe pohvale koje mi jako gode - kazao je Rakitić, te zaključio: - Nadam se da će se što prije vratiti na klupu i voditi neku momčad.

- Prije nego završimo s ovom večerašnjom emisijom, dopustite mi da kažem nešto: za mene je Ivan Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač u svakom smislu. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira činjenicu da Messi ne igra puno obranu. U pogledu posjeda lopte je fantastičan. On donosi jednostavna ali efikasna rješenja. Ponavljam to i s tim želim završiti za večeras: Rakitić je jedan od najpodcjenjenijih igrača svijeta. Uobičajeno govorimo samo o velikim imenima, a Rakitić bi možda mogao popraviti aktivnost na Instagramu i društvenim mrežama jer danas je to jako važno... Tamo nije dobar, ali je jako dobar na terenu"

U veznoj liniji Mađara će se protiv Rakitića vjerojatno boriti i veznjak Osijeka Laszlo Kleinheisler.

- Dvojac Modrić-Rakitić drži konce hrvatske igre i jedva čekam nadmetati se u vezi s njima. Ključ će biti da njih zaustavimo, jer oni su okosnica igre Hrvatske. Bit će jako teško, ali uvjeren sam da možemo do boda ili čak sva tri – zaključio je optimistični Kleinheisler.

Nadamo se da će se Kleinheisler ipak nesretan vratiti u ponedjeljak u Osijek...

