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KONFERENCIJSKA LIGA

Zrinjski u drami ispao iz Europe, kapetan plemića promašio penal za produžetke

Mostar: Drugo pretkolo UEFA Konferencijske lige, HSK Zrinjski - Valur FC
Denis Kapetanovic
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 00:00
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Ključni trenutak utakmice dogodio se u 88. minuti, kada je Zrinjski dobio još jedan kazneni udarac. Odgovornost je ponovno preuzeo Bilbija, ali njegov pokušaj nije završio u mreži

Nogometaši Zrinjskog završili su ovosezonski europski nastup u 2. pretkolu Konferencijske lige nakon što su u uzvratnom susretu na stadionu pod Bijelim brijegom odigrali 2-2 protiv islandskog Valura te tako nisu uspjeli nadoknaditi 0-1 poraz iz prvog dvoboja..

Zrinjski je poveo u 11. minuti, kada je Nemanja Bilbija realizirao kazneni udarac i poravnao ukupan rezultat dvoboja. Gosti su, međutim, preokrenuli u završnici prvoga poluvremena. Tryggvi Haraldsson pogodio je u 44. minuti za 1-1, a potom je u drugoj minuti sudačke nadoknade postigao i svoj drugi pogodak te Valuru donio vodstvo od 2-1. Mostarci su se vratili u utakmicu u 75. minuti. Matej Šakota, koji je samo minutu ranije ušao u igru, pogodio je za 2-2 i vratio Zrinjskom nadu u preokret i produžetak.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 88. minuti, kada je Zrinjski dobio još jedan kazneni udarac. Odgovornost je ponovno preuzeo Bilbija, ali njegov pokušaj nije završio u mreži. 

Do kraja se rezultat nije mijenjao pa je Valur prošao dalje ukupnim rezultatom 3-2.

Valur će u trećem pretkolu igrati protiv danskog Nordsjaellanda. 

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Ključne riječi
Konferencijska liga Valur Zrinjski

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