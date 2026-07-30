UŽIVO Rijeka vodi iz prve prilike na utakmici u Sjevernoj Irskoj (poluvrijeme, 0:1)

Kraj prvog poluvremena.
Fruk je pucao u blok, a onda i Janković nakon čega je Rijeka dobila korner. Poslije toga je Fruk gađao iz daljine, ali još jedan korner.
Janković je pokušao nakon kontranapada s krila, ali Maher lako to hvata.
Adu-Adjei s 12 metara puca ravno u golmana Derrya.
Rijeka je povela golom Daniela Adu-Adjeija u 14. minuti. Englez se sjurio prema golu Derryja, dobio duel s protivničkim stoperom pa u padu pogoditi suprotni kut sjevernoirskog gola za 0:1.
Todorović je spasio Rijeku sjajnom obranom, Liam Boyce, napadač Derryja, našao se sam u kaznenom prostoru, ali golman Rijeke brani zicer.
Počeo je dvoboj.
DERRY: Maher; Fleming, McClean, Dummigan, Lyons-Foster - Olayinka, Twisk - Duffy, Chapman, O'Reilly - Boyce
RIJEKA: Todorović; Devetak, Barco, Majstorović, Oreč - Pavić, Gojak, Dantas - Janković, Fruk, Adu-Adjei
Momčad Rijeke večeras gostuje kod Derry Cityja na stadionu Ryan McBride Brandywell u utakmici 2. kola kvalifikacija Konferencijske lige. Utakmica se igra od 19:30 uz prijenos na drugom programu MAXSporta , a Rijeka u nju ulazi s prednošću 1:0 iz prvog dvoboja.
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