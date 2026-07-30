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RAZOČARANJE

VIDEO Pogledajte kako je Torcida ispratila hajdukovce nakon šokantnog potopa na Cipru

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.07.2026.
u 22:24
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Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskog Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskog Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

Nakon šokantnog poraza Torcida je šutnjom ispratila igrače Hajduka. Nije bilo skandiranja niti uvreda nakon još jednog lošeg gostujućeg izdanja Splićaana. Kako je bilo na terenu na Cipru, možete pogledati OVDJE.

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Ključne riječi
Konferencijska liga Pafos Hajduk

Komentara 6

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Avatar Samodesno
Samodesno
23:27 30.07.2026.

Torcida je glavni krivac za ovakvo stanje u klubu.

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
23:16 30.07.2026.

Super mi je ova teatralnost Torcide. Hajduk je ispao pa su igrače ispratili šutnjom... Neš ti dramatike. Ko da gledam turske sapunice. Tam tam taaaam i krupni kadar na tribinu

Avatar MarkoHR
MarkoHR
23:40 30.07.2026.

Poljud - stadion srpanjskih žrtava. Hajduk još nikad nije ispao u lipnju iz eurokupova, ali navijači očito to ne znaju dovoljno cijeniti!

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