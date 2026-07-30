VIDEO Pogledajte kako je Torcida ispratila hajdukovce nakon šokantnog potopa na Cipru

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskog Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3-0, a konačnih 4-0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

Nakon šokantnog poraza Torcida je šutnjom ispratila igrače Hajduka. Nije bilo skandiranja niti uvreda nakon još jednog lošeg gostujućeg izdanja Splićaana. Kako je bilo na terenu na Cipru, možete pogledati OVDJE.