Na otvaranju u Zagrebu će biti veliki spektakl – pjeva Baby Lasagna, a svira Ana Rucner...

Za točno dva tjedna Zagreb postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Prijavljeno je čak 640 gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko Europsko prvenstvo.

Debi za Erin Bakran

Poznata su i imena hrvatskih gimnastičkih reprezentativaca koji će nastupiti na europskoj pozornici pred domaćom publikom. Prve na borilište izlaze gimnastičarke, a boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije nastupit će Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Illia Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić.

– Sretna sam što sam izborila nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu, najviše zato što će to biti moj prvi nastup na takvom natjecanju i što se održava u gradu u kojem sam odrasla i u kojem treniram. Posebno mi znači prilika da pokažem što sam tijekom godina rada i upornosti naučila, a veselim se cijelom doživljaju koji takvo natjecanje donosi. Cilj mi je odraditi stabilnu i čistu vježbu uz što manje stresa te se nadam dobrom plasmanu – rekla je Erin Bakran.

Marku Jovičiću bit će ovo treće seniorsko Europsko prvenstvo, nakon Antalye 2023. i Leipziga 2025.

– Pripreme u Osijeku ulaze u završnu fazu i već peti dan treniramo u punom sastavu reprezentacije. Do Europskog prvenstva ostala su još tri tjedna, treninzi su intenzivni i odrađujemo po dva treninga dnevno kako bismo što spremniji dočekali natjecanje. Posebno me veseli što će se Europsko prvenstvo prvi put održati u Hrvatskoj. Velika mi je čast biti dio reprezentacije i imati priliku predstavljati svoj grad i Hrvatsku pred domaćom publikom. Siguran sam da nas očekuje vrhunska organizacija i odlična atmosfera – rekao je Jovičić.

U juniorskoj konkurenciji Hrvatsku će predstavljati Niko Nevešćanin, Filip Perestegi, Lovre Šućur, Gabriel Solar i Patrik Felinger te Dora Žuljević, Lotta Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Žiković.

– Odbrojavamo dane do početka Europskog prvenstva u gimnastici koje će se prvi put održati u Hrvatskoj. Odradili smo ogroman posao, a siguran sam da nas očekuje deset dana vrhunske gimnastike u fantastičnoj atmosferi. Pozivam sve ljubitelje ovoga sporta da dođu u Arenu Zagreb i budu dio gimnastičkog spektakla – rekao je dr. sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026.

Zagrebačko domaćinstvo ostat će zapamćeno po povijesnim iskoracima za europsku gimnastiku. Prvi je put osiguran nagradni fond za gimnastičare i njihove trenere, čime se dodatno pridonosi profesionalizaciji ovoga sporta. Ostat će upamćeno i po povezivanju znanosti i prakse u gimnastici. Uz vrhunske sportaše, želja je organizatora privući u Arenu i gledatelje svih generacija.

Parkour zona za najmlađe

– Posebno nam je važna obiteljska dimenzija natjecanja pa je pripremljen i bogat popratni program u Areni Zagreb i ispred nje. Najmlađi će se tako u "kids corneru" i sami moći okušati u gimnastičkim disciplinama, a možda će tako zavoljeti i početi trenirati gimnastiku pa jednoga dana i nastupiti na Europskom prvenstvu – istaknuo je Možnik.

Svečana ceremonija otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe. Na otvorenju ženskog dijela prvenstva, 15. kolovoza, publiku očekuju nastup Mije Dimšić, atraktivne plesne koreografije, gimnastičke izvedbe i posebni scenski elementi koji će na svečan način označiti početak natjecanja. Na otvorenju muškog dijela prvenstva, 21. kolovoza, nastupit će Baby Lasagna, Transform Crew, Ana Rucner i članovi talijanske TeamGym reprezentacije, koji će predstaviti jednu od najatraktivnijih i najbrže rastućih gimnastičkih disciplina u svijetu.

Tijekom svih dana prvenstva ispred Arene Zagreb bit će otvorena Parkour zona – atraktivan prostor s demonstracijama parkoura, zabavnim aktivnostima, glazbom, nagradnim igrama i brojnim popratnim sadržajima za posjetitelje svih generacija.