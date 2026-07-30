Evo što čeka Hajduk sada kada je ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu

Hajduk nije uspio izboriti plasman u treće pretkolo Europske lige nakon što je izgubio od ciparskog Pafosa (4:0 nakon produžetka) iako je u prvoj utakmici slavio s 2:0. Splitski klub europski put nastavlja u Konferencijskoj ligi, gdje će u trećem pretkolu igrati protiv litavskog Žalgirisa.

Žalgiris je u drugom pretkolu izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Zanimljivo da je litavska momčad prošla nakon što je danas slavila sa 7:2, a u prvoj utakmici je izgubila 3:0.

Utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige igraju se 6. i 13. kolovoza. Hajduk će uzvratnu utakmicu igrati na Poljudu.

Inače, u Litvi postoje dvije momčadi koje se zovu Žalgiris, a Kauno Žalgiris idući je protivnik zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka.