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SPLIĆANI NA ŽALGIRIS

Evo što čeka Hajduk sada kada je ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
30.07.2026.
u 21:35
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Žalgiris je u drugom pretkolu izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Zanimljivo da je litavska momčad prošla nakon što je danas slavila sa 7:2, a u prvoj utakmici je izgubila 3:0.

Hajduk nije uspio izboriti plasman u treće pretkolo Europske lige nakon što je izgubio od ciparskog Pafosa (4:0 nakon produžetka) iako je u prvoj utakmici slavio s 2:0. Splitski klub europski put nastavlja u Konferencijskoj ligi, gdje će u trećem pretkolu igrati protiv litavskog Žalgirisa.

Žalgiris je u drugom pretkolu izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Zanimljivo da je litavska momčad prošla nakon što je danas slavila sa 7:2, a u prvoj utakmici je izgubila 3:0.

Utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige igraju se 6. i 13. kolovoza. Hajduk će uzvratnu utakmicu igrati na Poljudu.

Inače, u Litvi postoje dvije momčadi koje se zovu Žalgiris, a Kauno Žalgiris idući je protivnik zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka.
Ključne riječi
Hajduk Žalgiris

Komentara 18

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KU
Kujttim
21:46 30.07.2026.

Kad se sjetim otkaza Dambrauskasu i načina koji je to Lukša priopćio - Hajduk se ne zadovoljava s drugim mjestom. A taj Dambrauskas je bio najperspektivniji trener u posljednjih 20 godina. ili barem među prva tri.

KU
Kujttim
22:00 30.07.2026.

Sad je došlo na naplatu ono s Livajom. Garcia ga stavi na 0-1. I s Livajom Hajdkuk dobije 3 gola. Dakle, Garcia ne može izgubiti. stavio je na silu vraćenog igrača, pružio mu je priliku izvuče hajduka, a na kraju - potop. Ako sada smijene Garciju, gonzalo odlazi sa smiješkom i s lovom. Što su navijači tražili- to su i dobili.

Avatar Aikona
Aikona
21:51 30.07.2026.

Nagodinu bude bolje. V a lj d a

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