Evo što čeka Hajduk sada kada je ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu

Hajduk nije uspio izboriti plasman u treće pretkolo Europske lige nakon što je izgubio od ciparskog Pafosa (4:0 nakon produžetka) iako je u prvoj utakmici slavio s 2:0. Splitski klub europski put nastavlja u Konferencijskoj ligi, gdje će u trećem pretkolu igrati protiv litavskog Žalgirisa.
Žalgiris je u drugom pretkolu izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Zanimljivo da je litavska momčad prošla nakon što je danas slavila sa 7:2, a u prvoj utakmici je izgubila 3:0.
Utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige igraju se 6. i 13. kolovoza. Hajduk će uzvratnu utakmicu igrati na Poljudu.
Inače, u Litvi postoje dvije momčadi koje se zovu Žalgiris, a Kauno Žalgiris idući je protivnik zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka.
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postupne promjene
Kad se sjetim otkaza Dambrauskasu i načina koji je to Lukša priopćio - Hajduk se ne zadovoljava s drugim mjestom. A taj Dambrauskas je bio najperspektivniji trener u posljednjih 20 godina. ili barem među prva tri.