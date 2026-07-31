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DAVNE 1981. GODINE

Preminula ikona protiv hrvatskog kluba napravila je nešto što će postati najveća trauma u karijeri

Preminuo Franco Baresi, legenda AC Milana i talijanskog nogometa
Craig Brough/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.07.2026.
u 09:58
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U dresu Milana u toj utakmici nastupio je jedan od njegovih najvećih nogometaša u povijesti, kolosalni srednji branič, tada tek 22-godišnji Franco Baresi. Dapače, Baresi je protiv Osijeka postigao pogodak za 2:0, i to – iz jedanaesterca

Legendarni talijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80-ih i 90-ih godina s kojom je osvojio tri naslova prvaka Europe i šest naslova talijanskog prvaka, preminuo je u 66. godini života, objavio je milanski klub u petak.

"Milan tuguje zbog odlaska Franca Baresija, koji će, baš kao i njegov dres s brojem 6, zauvijek ostati neodvojiv i temeljni dio klupske DNK i povijesti", objavio je Milan, klub u kojem je 2020. godine postao počasni potpredsjednik.

Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na samom turniru - te finalist 1994., Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Povodom toga, prisjetili smo se jednog intervjua za Večernji list legendarnog Ivice Grnje s našim novinarom Tomislavom Dasovićem, u kojem je pričao o gostovanju Osijeka na kultnom San Siru protiv Milana. 

Slavni Milan nije u tadašnjem Srednjeeuropskom ili Mitropa kupu u Jugoslaviji igrao samo protiv Dinama 1966. godine. Rijetki će se sjetiti kako je Milan u studenome 1981. godine bio gost i – osječkog Gradskog vrta. I to Milan koji je u to vrijeme već bio dvostruki europski prvak (1963., 1969.), a te 1981. povratnik u prvu talijansku ligu. Jednako kao što se Osijek u istoj sezoni vratio u jugoslavensko prvoligaško društvo.

Upravo su ta prva mjesta u drugoligaškoj konkurenciji Osijeku i Milanu i omogućili nastup u Mitropa kupu, u kojemu su se natjecali klubovi iz Austrije, Mađarske, Jugoslavije, Čehoslovačke, Italije, Švicarske i Rumunjske. Osijek je, pred dvije tisuće gledatelja u Gradskom vrtu, s gigantom iz Milana remizirao 1:1! Akter te utakmice bio je jedan od najslavnijih Osijekovih nogometaša svih vremena, Ivica Grnja.

- Tu utakmicu u Osijeku pamtim naravno po iznenađujućem rezultatu, ali i po nastupu slavnoga talijanskoga reprezentativca Fulvia Collovatija. Taj je središnji branič igrao maestralno, takvom je lakoćom čitao naše napade, nije nasjedao na naše driblinge... da sam ostao zadivljen – prisjeća se Grnja slavnoga Talijana, koji je godinu kasnije s azzurrima postao svjetski prvak.

- Imao sam tada dojam da su nas Talijani malko podcijenili, a u nama je proradio naš slavonski inat, pa smo pred kraj utakmice izjednačili pogotkom Ilije Šormaza - istaknuo je Grnja.

Kako se tada Mitropa kup igrao po skupinama, uzvratna utakmica Milan – Osijek odigrana je 21. travnja 1982. godine na San Siru. Tamo je Milan slavio s 2:1.

- Joooj, kada smo mi, seljačići sa slavonskih livada vidjeli taj golemi stadion San Siro, za nas je to bilo čudo! Jako smo respektirali Milan i taj ambijent. Gotovo da nismo znali gdje se nalazimo – nasmijao se Ivica Grnja.

Za Osijek su na San Siru su zaigrali: Alempić, Žeravica, Meter, Dumančić, Kalinić, Džeko, Popović, Todorović (od 80. Maričić), Dilber, Rakela, Grnja (od 46. Perić). Strijelac je bio Rakela u 46. minuti, a momčad je vodio Josip Duvančić.

U dresu Milana u toj utakmici nastupio je jedan od njegovih najvećih nogometaša u povijesti, kolosalni srednji branič, tada tek 22-godišnji Franco Baresi. Dapače, Baresi je protiv Osijeka postigao pogodak za 2:0, i to – iz jedanaesterca. Za one koji ne znaju, Baresijeva najveća trauma u igračkoj karijeri promašeni je jedanaesterac 1994. godine u finalu Svjetskog prvenstva Brazil – Italija u američkoj Pasadeni.

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Ključne riječi
nogomet Milan Osijek Franco Baresi

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