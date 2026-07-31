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Fifa 'gasi požar' zbog burnih reakcija i najavljenog bojkota SP-a: 'Ne prodajemo nogomet'

FILE PHOTO: 50th Ordinary UEFA Congress
BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
31.07.2026.
u 09:33
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Svih 55 članica Uefe u četvrtak je najavilo bojkot svjetskih prvenstava ako Fifa ne odbaci ideju o prodaji SP-a. Plan je odbacila i konfederacija CONCACAF, koja okuplja 41 savez iz Sjeverne i Srednje Amerike

Svjetska nogometna federacija Fifa reagirala je na oštre kritike plana o prodaji udjela u svojim natjecanjima privatnim ulagačima i rekla da nastavlja s procesom konzultacija. Odluka je donesena nakon što su europski i sjevernoamerički savezi najavili otpor i bojkot Mundijala.

Svih 55 članica Uefe u četvrtak je najavilo bojkot svjetskih prvenstava ako Fifa ne odbaci ideju o prodaji SP-a. Plan je odbacila i konfederacija CONCACAF, koja okuplja 41 savez iz Sjeverne i Srednje Amerike. Fifa namjerava osnovati komercijalnu podružnicu Fifa Forward Enterprise (FFE) koja bi upravljala glavnim natjecanjima, uključujući svjetska prvenstva. U toj bi podružnici vanjski investitori mogli kupovati udjele, a Fifa je objavila da će tražiti samo manjinska ulaganja bez prava kontrole.

Iz Fife su tijekom noći poslali priopćenje u kojem uvjeravaju da nitko ne prodaje nogomet. Krovna organizacija tvrdi da su netočni medijski izvještaji poremetili planirani proces konzultacija.

- Nastavit ćemo s procesom kako bismo osigurali da svaki nacionalni savez može glasati na temelju činjenica. Poštujemo reakcije i zabrinutost javnosti te ponavljamo da smo posvećeni otvorenim i demokratskim konzultacijama. FFE smo predložili isključivo kako bismo svim nacionalnim savezima pružili priliku da sudjeluju u komercijalnom potencijalu nogometa u svojim zemljama, bez ugrožavanja duha i načina upravljanja FIFA-om i nogometom - zaključili su. 

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Ključne riječi
Gianni Infantino svjetsko prvenstvo UEFA FIFA

Komentara 3

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V0
Vlaskoulicanec3.0
10:03 31.07.2026.

Upravo to kaj sam rekel: UEFA te Sjeverna i Srednja Amerika buju odbile "prijedlog", Južna Amerika bu pol-pol, Afrika bu za da pokupe lovu, Azija je pol-pol. Pa nek onda ovaj gangster igra SP sa Afrikom i dijelom Južne Amerike i Azije. Kak je ovdje jedan komentator duhovito napisal: 20 afričkih repki od kojih će se tri izabrati za polufinale. Tim broj četiri će biti Argentina, tekme se ne budu igrale i Argentina bu se proglasila prvakom za sva vremena!

Avatar alteralterego001
alteralterego001
10:35 31.07.2026.

Treba ukinuti tu FIFA organizaciju i početi ispočetka sa drugim ljudima, na drugim osnovama i uređenju organizacije. A ove lopove u zatvor.

GN
gnoj
09:55 31.07.2026.

Infantino je lažljivac kao i prijatelj mu hrđavi !

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