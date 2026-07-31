Fifa 'gasi požar' zbog burnih reakcija i najavljenog bojkota SP-a: 'Ne prodajemo nogomet'

Svjetska nogometna federacija Fifa reagirala je na oštre kritike plana o prodaji udjela u svojim natjecanjima privatnim ulagačima i rekla da nastavlja s procesom konzultacija. Odluka je donesena nakon što su europski i sjevernoamerički savezi najavili otpor i bojkot Mundijala.

Svih 55 članica Uefe u četvrtak je najavilo bojkot svjetskih prvenstava ako Fifa ne odbaci ideju o prodaji SP-a. Plan je odbacila i konfederacija CONCACAF, koja okuplja 41 savez iz Sjeverne i Srednje Amerike. Fifa namjerava osnovati komercijalnu podružnicu Fifa Forward Enterprise (FFE) koja bi upravljala glavnim natjecanjima, uključujući svjetska prvenstva. U toj bi podružnici vanjski investitori mogli kupovati udjele, a Fifa je objavila da će tražiti samo manjinska ulaganja bez prava kontrole.

Iz Fife su tijekom noći poslali priopćenje u kojem uvjeravaju da nitko ne prodaje nogomet. Krovna organizacija tvrdi da su netočni medijski izvještaji poremetili planirani proces konzultacija.

- Nastavit ćemo s procesom kako bismo osigurali da svaki nacionalni savez može glasati na temelju činjenica. Poštujemo reakcije i zabrinutost javnosti te ponavljamo da smo posvećeni otvorenim i demokratskim konzultacijama. FFE smo predložili isključivo kako bismo svim nacionalnim savezima pružili priliku da sudjeluju u komercijalnom potencijalu nogometa u svojim zemljama, bez ugrožavanja duha i načina upravljanja FIFA-om i nogometom - zaključili su.