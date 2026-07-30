UŽIVO Varaždin u Češkoj lovi povijesni uspjeh, brani prednost iz prvog dvoboja (0:0)

Kombinirali su Tavares i Mamić, a onda je Mamić je pucao nakon duplog pasa s 10 metara, ali ravno u golmana Jabloneca.
Tavares je prošao po lijevoj strani, krenuo prema kaznenom prostoru i dodao Mamiću u sredin koji je je pucao s nekoliko metara, ali je obranio golman Hanuš.
Počinje utakmica.
Varaždin je golovima Tavaresa, Mamuta i Mamića s 3:2 slavio u prvoj utakmici u kojoj je bio domaćin.
JABLONEC: Hanus - Cedidla, Tekijaški, Pavlović, Slama - Okeke, Sedlaček - Chanturishvili, Zorvan, Polidar - Jawo
VARAŽDIN: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Sikošek - Canjuga, Duvnjak - Vuk, Mamić, Tavares - Latković
Hrvatski predstavnik Varaždin će na gostovanju kod češkog Jabloneca pokušati obraniti 3:2 prednost iz prvog dvoboja i tako izboriti 3. pretkolo Konferencijske lige. Utakmicu možete gledati na MAXSportu 1, odnosno putem tekstualnog prijenosa na portalu Večernjeg lista.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
FOTO Bio je zavodnik u domaćim serijama, a danas živi daleko od reflektora i rijetko ga viđamo: Evo kako izgleda
Hrvati bjesne na novu praksu u kafićima: 'Dobijem mini slom živaca kad me to traže'
Godinama je bila ruglo Zagreba, a sad su stigli radnici! Pogledajte što se događa na gradilištu poznatom od 1988.
Vidovnjak pronašao nestalog trogodišnjaka nakon 33 sata: 'Precizno nas je doveo ravno do Marija'
Želite prijaviti greške?
Mjesec dana je od uvođenja novih pravila za pakete ispod 150 eura. Istražili smo što se događa
Iran napao američke baze, SAD uzvratio udarima po Iraku. Kina ulazi u rat iz sjene
Podzemni kontejner za smeće na Jelačićevom trgu je Zločin - trebamo sustav kao u Tokiju
Uzdrmani Merz ispalio 'posljednji metak demokracije' i pogodio vlastitu stranku
Još iz kategorije
Chelsea ne prestaje trošiti: Platili 60 milijuna za francuskog reprezentativca
Lacroix je odigrao 98 utakmica za Palace otkako je stigao iz Wolfsburga 2024. Osvojio je FA kup i UEFA Conference League na Selhurst Parku
UŽIVO Hajduk predstavio strašno pojačanje, brojni velikani žele Valinčića, Real prodao dva igrača
Večernji list pratit će sve najvažnije transfere, glasine i službene potvrde sve do završetka ljetnog prijelaznog roka. Sve novosti iz svijeta nogometa čitatelji će moći pratiti u ovom članku, koji ćemo redovito ažurirati najnovijim informacijama.
Fulham doveo dva velika talenta: Obojica stižu iz madridskog Reala
Garcia je dosad upisao 51 nastup za Real, ponajprije kao zamjena, i zabio 13 pogodaka. Riječ je o igraču od kojeg se puno očekuje u Španjolskoj
Junak Dinama na meti bivšeg prvaka Europe: Prate ga i talijanski velikani
U 112. minuti zabio je pogodak za 3:2 koji je plavima donio plasman u treće pretkolo, a to mu ujedno bio i prvi pogodak u dresu Dinama
FOTO Hajduk spektakularno predstavio novu zvijezdu: Za njom su lude milijuni fanova, snimala je i s Ronaldom
Veliki talent BiH nogometa stigao u jedan od najvećih svjetskih klubova: Htio je samo u Torino
Alajbegović je prošlu sezonu proveo na posudbi u austrijskom Salzburgu gdje je zabio 13 golova i dodao pet asistencija. Dobru formu nastavio je i na Svjetskom prvenstvu nastupajući za Zmajeve
Eddie Howe tik pred početak sezone napustio klupu Newcastlea
Newcastle je već imao izazovno ljeto nakon prodaje ključnih igrača Sandra Tonalija i Anthonyja Gordona, a neizvjesnost oko kapetana Bruna Guimaraesa i dalje postoji
VIDEO Sopić predvodio feštu u Litvi nakon povijesnog uspjeha: Popeo se na stol, a onda je uslijedio kaos
Jasno da im takav veliki rezultat puno znači, a najbolje se to vidi po slavlju koje je uslijedilo, a koje je predvodio hrvatski stručnjak na klupi Žalgirisa - Željko Sopić
UEFA saziva hitan sastanak zbog FIFA-inih planova: Prijete radiklanim potezima
FIFA je također zatražila da se njenih 211 članica do 19. rujna izjasni žele li podržati njihov plan. Prema informacijama BBC-ja, Savezi bi tada odmah primili 20 milijuna dolara, odnosno polovicu iznosa koji im je obećan ako prihvate ideju FIFA-e
Messijev odmor je gotov: Čekao je da prođe All-Star utakmica da se vrati u momčad Miamija
Tijekom njegove odsutnosti, trener Inter Miamija i Messijev prijatelj, Guillermo Hoyos, naznačio je da nema određenog datuma za povratak argentinske zvijezde i njegovog suigrača argentinskog reprezentativca Rodriga De Paula