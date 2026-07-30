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Autor
Stjepan Meleš
JABLONEC - VARAŽDIN

UŽIVO Varaždin u Češkoj lovi povijesni uspjeh, brani prednost iz prvog dvoboja (0:0)

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
30.07.2026. u 18:18
Varaždin na gostovanju kod češkog Jabloneca brani 3:2 prednost iz prve utakmice u lovu na 3. pretkolo Konferencijske lige
JABLONEC
0-0
VARAŽDIN
KVALIFIKACIJE ZA KL, 18.00, JABLONEC. ČEŠKA
5'

Kombinirali su Tavares i Mamić, a onda je Mamić je pucao nakon duplog pasa s 10 metara, ali ravno u golmana Jabloneca.

2'

Tavares je prošao po lijevoj strani, krenuo prema kaznenom prostoru i dodao Mamiću u sredin koji je je pucao s nekoliko metara, ali je obranio golman Hanuš.

Početak
1' (Početak)

Počinje utakmica. 

Varaždin je golovima Tavaresa, Mamuta i Mamića s 3:2 slavio u prvoj utakmici u kojoj je bio domaćin.

POSTAVE

JABLONEC: Hanus - Cedidla, Tekijaški, Pavlović, Slama - Okeke, Sedlaček - Chanturishvili, Zorvan, Polidar - Jawo

VARAŽDIN: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Sikošek - Canjuga, Duvnjak - Vuk, Mamić, Tavares - Latković

NAJAVA

Hrvatski predstavnik Varaždin će na gostovanju kod češkog Jabloneca pokušati obraniti 3:2 prednost iz prvog dvoboja i tako izboriti 3. pretkolo Konferencijske lige. Utakmicu možete gledati na MAXSportu 1, odnosno putem tekstualnog prijenosa na portalu Večernjeg lista. 

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