Hajduk je došao k sebi, a Livaja je danas pokazao koliko znači klubu

Nakon teškog tjedna u kojem su porazima protiv Rijeke (2:3) i Dinama (1:3) prave nade za bilo koji trofej u ovoj sezoni praktički nestale, Hajduk se u nedjelju na Poljudu u sklopu 26. kola HNL-a barem privremeno oporavio i došao k sebi 2:1 pobjedom protiv Lokomotive, i tako ostao stopostotan protiv momčade Nikice Jelavića nakon tri ovosezonska međusobna ogleda. Hajduk se ovom pobjedom tako zadržao na minus deset od prvog Dinama, dok je Lokomotiva nakon novog poraza ostala sedma s 30 bodova.

Rijetko kad je šah

Hajduk i Lokomotiva rijetko kada igraju čvrste dvoboje ili šahovske partije, pa tako nije bilo ni ovaj put. I jedni i drugi su imali svoj niz prilika, no Hajduk, u čijoj je prvoj postavi trener Gonzalo Garcia napravio četiri promjene u odnosu na derbi s Dinamom, ipak je bio bolji suparnik i zasluženo odnio pobjedu (npr. 20:14 u udarcima, 10:6 u udarcima u okvir). Već od samog početka Hajduk je stvorio nekoliko prilika izgledao pun volje, tečan i konretan u posjedu. Takav pristup se isplatio kada je Hajduk u 22. minuti došao do pogotka koji je označio dvostruki jubilej.

Filip Krovinović je maestralno petom proigrao Antu Rebića u prostor i izbacio obranu Lokomotive, a Rebić je prizemnim ubačajem slijeva na petercu pronašao Marka Livaju koji je bez problema pospremio loptu u mrežu. Bio je ovo točno 100. pogodak Marka Livaje u dresu Hajduka u njegovoj 194. utakmici, ali bio je to i 100. pogodak Hajduka u međusobnim dvobojima protiv Lokomotive. Livaja je ove sezone u nešto više sporednoj ulozi, ali i sa skromnijim učinkom od pet ligaških pogodaka, no u ovih malo više od pet godina je većinom nosio bijelu momčad na svojim leđima i najčešće bio najbolji igrač lige. Ovaj jubilej samo pokazuje koliko je toga doprinio Hajduku.

Lokomotivi je ovo čak 21. utakmica u nizu da ne može zadržati čistu mrežu protiv Hajduka, ali je nakon pogotka bijelih zaprijetila opasno tri puta Hajduku u periodu od desetak minuta. Najopasnija je bila vratnica koji je nakon solo-akcije pogodio Aleks Stojaković u 32. minuti. Pa, budući da Lokomotiva nije iskoristila svoje šanse, za to je došla naplata već u 33. minuti, kad je opet radila kombinacija Livaje i Rebića, no ovaj puta je Livaja s desne strane prizemnim centaršutom pronašao Rebića koji je utrčao ispred suparničke obrane i zabio za 2:0.

Zanimljivo, Rebić je ove sezone već četiri puta zabio Lokomotivi, čime je klub s Kajzerice sada među Rebićevim najomiljenijim suparnicima, jedino su ispred torinski klubovi, Juventus i Torino, kojima je zabio po pet pogodaka. Do kraja prvog poluvremena Hajduk je nanizao još tri-četiri vrlo ozbiljne situacije pred golom Lokomotive, među kojima je najozbiljnija bila velika šansa Roka Brajkovića, tijekom koje se Brajković spetljao. Na poluvrijeme su bijeli otišli s 2:0, no moglo je tu biti i puno više golova, i s jedne i s druge strane.

Jelavić je na poluvremenu snažno reagirao s čak tri izmjene u redovima Lokomotive, i to se zamalo isplatilo jer je već nakon 40 sekundi drugog poluvremena jordanski igrač Ibrahim Sabra imao veliku priliku iz blizine nakon lijepe akcije Lokomotive, no nije ju uspio pospremiti u mrežu. A u 55. minuti gosti su bili još i bliže pogotku, kad je nakon jednog udarca iz kuta nakon gužve Vasilj snažno zapucao, a s gol-linije efektno očistio kanadski reprezentativac iz redova Hajduka, Niko Sigur. U toj prvoj fazi drugog dijela Lokomotiva je preuzela kontrolu nad utakmicom i bila opasnija momčad na terenu.

Odlični Sabra

Nastavio se taj pritisak Lokomotive, i kulminirao je pogotkom Jordanca Sabre u 61. minuti nakon fantastičnog ponajboljeg ovosezonskog igrača Lokomotive Marka Pajača. Sabra, koji je došao na posudbu u Lokomotivu iz Manceovog Goztepea, je prije ovoga zabio i Varaždinu te se pokazuje kao igrač na kojeg Nikica Jelavić treba više računati.

Jednostavno je ovo morala biti utakmica u kojoj oba suparnika daju gol. Hajduk nije mogao bez primljenog pogotka u svoje zadnje tri utakmice, a Lokomotiva u svojih zadnjih pet utakmica. Uz to sve, u devet od posljednjih osam međusobnih susreta Hajduka i Lokomotive obje momčadi su postigle pogodak. Do kraja dvoboja je Lokomotiva pokušavala prijetiti i dohvatiti izjednačenje, stvorila je nekolicinu opasnih situacija, no Hajduk je imao većih prilika preko raspoloženih Rebića i Livaje, uz dva velika promašaja čistih zicera Livaje u završnici. U generalno sadržajnoj završnici, bijeli su zadržali vodstvo i upisali tri boda.