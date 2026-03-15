TRENER HAJDUKA

Gonzalo Garcia: Čestitao sam Livaji, nije lako postići ovo što je on napravio

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
15.03.2026.
u 17:41

Trener Hajduka Gonzalo Garcia prokomentirao je pobjedu nad Lokomotivom na Poljudu (2:1) u kojoj je Marko Livaja zabio gol i asistirao.

- Čestitao sam momčadi i Marku na 100. golu za klub. To nije lako. To pokazuje što je sve napravio u proteklih pet godina. Sretan sam zbog njega - rekao je Garcia, prenosi Dalmatinski portal, a potom dodao:

- U drugom dijelu smo pali. Mislim da smo bili dobri u prvom dijelu, ali smo imali problema. Nedostaje nam balansa. Kada su široki prostori, a protivnik dosta trči, imamo problema. Drugi dio nije bio onakav kakav želimo. Imali smo dosta šansi za ‘ubiti’ utakmicu. Iako nismo bili dobri u drugom poluvremenu imali smo tri-četiri čiste šanse. Lokomotiva je vrlo dobra na lopti.

Tko je kriv kod gola Lokomotive?

- Imali smo igrače u šesnaestercu. Moja prva impresija je da je dio igrača ostao na svojim igračima, a drugi su išli u zonu. Srećom, nije nas to na kraju koštalo.

Gdje se izgubio Šego?

- Igrao je Marko. Šego nam je dao dosta ove sezone i dat će nam. Ima još utakmica. Kada nemamo loptu mi nismo dobri. U prošlim utakmicama sam smatrao da je Šego prikladniji za igru, a danas je bilo drukčije.

Kako uspoređujete Lokomotivu s igrom protiv Dinama, a kako protiv Hajduka?

- Dinamo je fizička momčad, a mi nismo toliko i vjerojatno su agresivniji protiv nas. Za razliku od nas, Dinamo nema toliko problema kad nema loptu. Ne bih rekao da Lokomotiva ima ekstra motivaciju protiv nas, jednostavno je drukčije.
Komentara 1

KA
kamen3
17:58 15.03.2026.

I zato ga drži što više na klupi.

