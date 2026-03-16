Otpisani dinamovac vraća se u Maksimir? Opet su ga izbacili iz momčadi

Mmaee je u Dinamo stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač iz mađarskog Ferencvárosa i bio je dio momčadi koja je prošlu, za klub rezultatski jednu od najlošijih sezona u zadnjem desetljeću, završila na drugom mjestu u prvenstvu sa samo 65 bodova i bez ijednog trofeja.

Mmaee se tijekom boravka u Zagrebu sukobio i s tadašnjim trenerom Nenadom Bjelicom, koji ga je kasnije naveo kao jedan od razloga svoje smjene. Dolaskom Zvonimira Bobana u klub pokrenuta je velika rekonstrukcija svlačionice, a 29-godišnji Marokanac bio je jedan od igrača na koje se više nije računalo. Zbog visoke plaće (čak 800.000 eura godišnje) bilo ga se teško riješiti, no na kraju je pronađeno rješenje u vidu posudbe u azerbajdžanski Qarabag. Ipak, čini se da ni tamo ne pruža očekivane igre. Nakon što je u prvom dijelu sezone upisao 11 prvenstvenih nastupa, Mmaee je potpuno ispao iz sastava. Marokanski branič prebačen je u drugu momčad, Qarabag II, a razlozi za takvu odluku kluba zasad nisu poznati.

S obzirom na to da mu ugovor s Dinamom vrijedi do 2028. godine, teško je očekivati da će ga azerbajdžanski prvak otkupiti. Vjerojatnija je opcija da će ga Azerbajdžanci vratiti u Zagreb. To znači da će na Maksimiru još neko vrijeme morati snositi trošak njegova skupog ugovora. Ili će dogovoriti sporazumni raskid ugovora uz određenu financijsku naknadu. Sigurno je samo to da Dinamo na Mmaeea sigurno više ne računa.