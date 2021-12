New York City osvojio MLS nakon lutrije jedanaesteraca protiv Portlanda

Nogometaši New York Cityja novi su prvaci MLS lige nakon što su u finalu, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, slavili protiv domaćina Portlanda (1:1, 5:3).

Gosti iz New Yorka poveli su krajem prvog dijela, u 41. minuti za 1:0 je pogodio Argentinac Castellanos, a domaćin je tražio izjednačenje sve do sudačke nadoknade te je u 94. minuti ipak na 1:1 izjednačio Mora.

No, tijekom jedanaesteraca bolji je bio New York City, a istaknuo se vratar Sean Johnson koji je obranio prva dva suparnička udarca (Mora i Valeri) te je pogurao svoju momčad do premijernog naslova u MLS ligi. Portland je ostao na jednom naslovu (2015. godina), a ovo mu je bio drugi poraz u finalima.

Cijelu utakmicu za Portland je odigrao Dario Župarić, nekadašnji igrač vinkovačke Cibalije i Rijeke te član U-21 hrvatske reprezentacije.