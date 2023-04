Nepotrebna kriza u Belupu: Grljenjem trenera Zorana Zekića igrači su sve rekli

Jučerašnjom pobjedom nogometaši Slaven Belupa bar su privremeno stigli do četvrtog mjesta, u dramatičnoj završnici utakmice s Osijekom došli su do preokreta i slavili s 2:1. No nije to bila obična pobjeda, ne samo zbog te dramatike, bila je to važna pobjeda za momčad Zorana Zekića u tjednu u kojem je dogovoren razlaz koprivničkog kluba i aktualnog trenera koji je i sportski direktor.

Nisu nam jasne trzavice do kojih je došlo u tom inače stabilnom klubu. No vodstvo kluba očito nije zadovoljno radom Zorana Zekića, on je i sam rekao da je po gradu čuo svakojake priče i na kraju ove sezone odlazi iz kluba koji je tijekom cijelog ovog prvenstva imao rezultate kakve dugo nije imao pa je tako i danas, kad je pred njim još šest utakmica do kraja sezone, legitimni kandidat za osvajanje mjesta koje vodi u kvalifikacije Konferencijske lige.

Ne znamo pozadinu cijele priče ni odnose u klubu, ali neke izjave klupskih čelnika kako Slaven Belupo igra dosadan nogomet, kako bi trebali igrati kao Lokomotiva ne piju vodu. Prvo jer je Slaven Belupo s jednakim brojem odigranih utakmica osvojio tri boda više od lokosa, a uzgred rečeno ima kadar koji je gotovo triput manje vrijedan od onog na Kajzerici.

Slaven Belupo nema igrače kao Kačavenda i Stojković za koje Lokomotiva u paketu traži 11 milijuna eura. No Slaven Belupo ima Zorana Zekića koji je donio značajan rezultatski pomak, koji se nije zadovoljavao sigurnim ostankom u ligi kao što je to bilo proteklih sezona, bio je i u polufinalu Kupa gdje je ispao od Hajduka s 0:1, i to jedanaestercem.

Da, gledajući Slaven Belupo, nije se moglo 'umrijeti u ljepoti', momčad iz Koprivnice je radna momčad i samo takva s kadrom koji ima i pristupom koji ima može do rezultata. Zekić je to posložio koliko se posložiti moglo i zato je napravio dobre rezultate. Da radi dobar posao, prepoznali su i njegovi igrači. Jasno je to po jednom detalju iz utakmice s Osijekom.

Slaven Belupo gubio je 0:1 od 52. minute, no nije se predao doslovno do posljednjih sekundi sudačke nadoknade. Kada je Ivan Krstanović iz jedanaesterca izjednačio u sedmoj minuti sudačke nadoknade, iskusni Krstanović, a za njim i svi igrači domaće momčadi pojurili su do klupe i svi skočili na svog trenera te su tako dali do znanja da su uz njega i da im se nešto u klupskim odnosima ne sviđa, a to očito nije Zoran Zekić.

Lijepo je to od njih iako znaju da Zekić odlazi na kraju sezone, potvrdio je da nakon ovog prvenstva više neće biti trener Slavena . Nije lako voditi momčad u posljednjih šest utakmica, nikad nije lako kad momčad zna da je trener na odlasku. No, sudeći prema žaru u završnici utakmice s Osijekom, igrači će biti uz Zeku do kraja.