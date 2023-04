Zekić potvrdio da odlazi iz Slaven Belupa i pojasnio zašto: Svašta se priča po gradu, sad je dosta

Slaven Belupo sutra protiv Osijeka od 18.10 sati igra susret u sklopu 30. kola SuperSport HNL- a, no umjesto same utakmice u fokusu je trener Zoran Zekić koji je najavio da napušta klub.

– Dogovorio sam s klubom da ću ostati još ovih sedam kola, a onda više neću biti trener Slaven Belupa. Mislim da je to pošteno reći, neke stvari se vuku već duže vrijeme, puno toga se priča po gradu i meni to jednostavno više nije prihvatljivo. Osim toga, ako čovjek u glavi nije spreman raditi smatram da je pošteno da ljudi iz kluba to znaju i da se odrede s novim trenerom jer pripreme nakon završetka prvenstva počinju jako brzo. Zaista nije floskula, klub treba biti iznad svih nas i ovih sedam kola moramo biti na nivou. Usred svega trebamo biti još više koncentrirani i napaljeni te pokazati sami sebi što smo zaslužili u svemu što smo radili zadnjih godinu i pol dana – kaže Zekić pa dodaje:

– Svašta se piše, imao sam drugih ponuda i one su bile u prosincu, znate da sam ih odbio. Nemam drugu soluciju, nisam ni s kime razgovarao, usmjeren sam na klub narednih mjesec i pol dana. Sve je to život, takve se stvari događaju.

Slaven Belupo Osijek dočekuje nakon teškog 0:4 poraza od Dinama u prošlom kolu.

- Napravili smo analizu i još se moramo taktički odrediti na terenu i probati popraviti polu-gluposti koje smo radili zadnjih par utakmica i biti još sigurniji u svemu – zaključio je Zekić.

