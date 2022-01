Neopterećeni Krasić: Nebitno hoću li biti trener još tri dana ili do daljnjega

Nakon što je smijenjen mladi srpski stručnjak Vladimir Jovanović, kormilo prve momčadi Cibone preuzeo je njegov dosadašnji prvi pomoćnik Bariša Krasić. A kako je riječ o “vojniku kluba” koji je dosad pomoćnik bio i Slavenu Rimcu, Damiru Mulaomeroviću, Slobodanu Subotiću i Ivanu Veliću, ni ne čudi odluka kluba da se upravo njemu dodijeli momčad u prijelaznom razdoblju potrage za novim rješenjem.

A tko će biti taj, zasad je neizvjesno. Od perspektivnijih hrvatskih trenera slobodni su bivša igračka zvijezda kluba Josip Sesar (43) te Ivan Rudež (42), stariji brat bivšeg cibosa Damjana Rudeža, koji ima zanimljivu profesionalnu situaciju. Naime, nakon što se razišao sa svojim prijašnjim poslodavcem (Donar Groningen), nizozemski je klub u obvezi plaćati ga sve do isteka ugovora u ljeto 2023., što je potencijalno zanimljiva okolnost i za njegov budući klub. A taj bi, ako ga angažira, s njim mogao dogovoriti vrlo nisku plaću s obzirom na to da su Nizozemci obvezni još godinu i pol nadoknađivati razliku.

Igrao u euroligašu Ciboni

No dok se nova uprava Cibone ne pozabavi tom temom, mi ćemo se pozabaviti Barišom Krasićem, kojeg pamtimo i kao igrača ovog kluba iz njegovih euroligaških dana.

– Da, igrao sam pet godina u Ciboni. Najprije od 2001. do 2004., a potom, nakon epizoda u Grčkoj i Njemačkoj, od 2006. do 2008.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 28.12.2021., Zagreb - Kosarkaski centar Drazen Petrovic, ABA liga, 13. kolo, KK Cibona - KK Cedevita Olimpija. Lovro Gnjidic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Dakle, Bariša itekako pamti bolje dane ovog kluba.

– Od tih pet sezona meni se čini da smo najjaču momčad imali u sezoni 2003./2004., kada sam igrao uz Penna, Rimca, Golemca, Andriju Žižića, Kusa, Sesara, Poljaka, Štimca, Mancea...

Uslijedila je sezona na Cipru (Keravnos), nakon čega je po godinu dana proveo u Cedeviti, Zadru i opet na Cipru (Engomis), a u smiraj karijere igrao je za Rabotnički, Prištinu i na kraju za Goricu.

– Da, završio sam karijeru u Gorici s 37 godina. Zdravlje me očito poslužilo. U karijeri sam igrao na zanimljivim destinacijama što je bila prilika da naučim nešto novo.

A s dugom igračkom karijerom ima dovoljno iskustva da se prihvati i samostalnog trenerskog posla. Hoće li to biti u Ciboni, možda već ove sezone, ili negdje drugdje, to ostaje vidjeti. No kako se on osjeća u koži glavnog trenera, bez obzira na to što mu uz ime stoji “privremeni”?

– Jasno mi je da će sada prema meni biti usmjereno više pažnje nego dok sam bio pomoćni. Jer, velika je razlika uskočiti na utakmicu-dvije ili preuzeti momčad na neko dulje razdoblje. No imam dobar tim uz sebe, pored Marijana Bagarića i kondicijskog trenera Krševana Sorića tu je i Damir Meštrović. A razmišlja se i o ojačavanju stručnog stožera, no ne i igračkog kadra. On ostaje kakav jest.

Svjestan je i Bariša problema s kojima se Cibona susreće, baš kao i svaka momčad koja igra dva natjecanja paralelno (HT Premijer liga, ABA liga).

– Zbog zgusnutog rasporeda ne stignemo trenirati dovoljno, što posebno utječe na mlade igrače. Zbog toga je i došlo do pada u igri naših talentiranih mladaca Brankovića i Gnjidića. A već i kao mladi igrači, samo kao takvi, imaju puno oscilacija.

I omikron im je na vratima

Ono što Barišu ovog časa muči nije to koliko će dugo ostati “kapetan broda”, već koliko će “mornara” imati na okupu.

– Doista nisam opterećen time hoću li u ovoj ulozi biti još tri dana ili do kraja sezone. Koliko god to čudno zvučalo, o tome uopće ne razmišljam, već samo mislim o našem sljedećem treningu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 03.01.2022., Kosarkaski centar Drazen Petrovic, Zagreb - 14. kolo ABA lige: KK Cibona - KK Mornar. Kresimir Radovcic, Taylor Smith. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

A s obzirom na broj zaraženih igrača i omikron na vratima, i on bi mogao doći u pitanje.

– U petak smo trebali igrati abaligaški derbi sa Zadrom što je odgođeno, baš kao i nedjeljna utakmica HT Premijer lige sa Škrljevom. Ovog časa znam da su nam četvorica igrača pozitivna, no kako su se još neki žalili na slabost i glavobolju, moguće je da je još netko pozitivan pa mi je teško reći koliko će nas se u ponedjeljak okupiti na treningu. Nadam se da će nas biti barem šestorica, da možemo odigrati hakl – našalio se Bariša, koji je tijekom vikenda raspustio i zdravi dio momčadi kako bi se zdravi distancirali od onih koji su možda zaraženi, a za to još nemaju potvrdu u nalazu testa.

Sve to u opasnost dovodi i Cibonin sljedeći natjecateljski vikend, odnosno gostovanja kod Partizana (subota) i Cedevite Junior (nedjelja).

Inače, u klubu su planirali danas upriličiti domjenak u čast počasnom predsjedniku kluba Mirku Novoselu (83), koji je u subotu proslavio 70 godina otkako se počeo baviti sportom.