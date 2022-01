Utakmice će voditi pomoćnik Krasić, a najveća želja Cibone i dalje ostaje Gjergja

Sve dok ne angažiraju novog trenera, a s time se u klubu neće žuriti, Ciboninu prvu momčad vodit će Bariša Krasić. A to znači da bi dosadašnji pomoćni trener trebao predvoditi "vukove" i u petak u Zagrebu, u hrvatskom derbiju ABA lige Cibone i Zadra.

A to će biti samo jedna od dvije utakmice regionalne lige koje će se odigrati idućeg vikenda. Nakon što je prošlog vikenda odgođeno čak šest utakmica, a igrali su samo Cibona i Mega, u 16. kolu odgođeni su dvoboji Split – Budućnost, C. zvezda – Igokea, FMP – Cedevita Olimpija, Borab – Mornar i Krka – Mega.

Žele trenera u naponu snage

Premda bi im odgoda dvoboja sa Zadrom donijela ponešto vremena u potrazi na trenerom, direktor kluba Mauro Lukić kazao nam je da on baš želi da se igra. Nije nam rekao i zašto, no očito i protiv takva suparnika klupsko vodstvo želi testirati kapacitete pomoćnog trenera koji bi se na mjestu "vršitelja dužnosti" mogao zadržati i dulje nego što se u prvi čas mislilo pa čak možda i do kraja sezone. U svakom slučaju, osim protiv Zadra, Krasić će sjediti na klupi i u nedjeljnoj utakmici HT Premijer lige protiv Škrljeva.

Kako neslužbeno doznajemo, u Ciboni se neće žuriti s izborom čak ni onog trenera koji bi ovu sezonu trebao izgurati do kraja. Novo vodstvo želi ne brzati s odlukom koja bi trebala biti krucijalna za sportsku budućnost ovog kluba. Ako treba, uzet će si i mjesec dana jer gledaju dugoročno.

A njihov je cilj angažirati trenera "u najboljim godinama", trenera srednjih godina u naponu snage, koji bi bio u stanju izgurati četverogodišnji projekt. A da bi se u takvo što uopće mogli upustiti, novi predsjednik Mario Petrović i novi direktor Mauro Lukić morat će učiniti dodatne napore u stabilizaciji kluba. A prve naznake moguće uspješnosti te misije vide se i iz toga što su namirili radnu zajednicu, ali i neke igrače. A neovisno o tome, a više iz igračkih razloga, ovih dana otići bi mogao Argentinac Vildoza, koji ima ponudu iz Grčke, iz prvoligaša Panioniosa.

Vildoza spreman otići

Ovih dana iz kluba će ponešto reći o dinamici potrage za trenerom, a očekuje se da će uskoro, nakon što dobiju rezultate revizije, izaći i s poslovnim planom vezanim za financijsku stabilizaciju kluba. A da biste za sebe vezali produktivnog trenera, morate mu jamčiti da će raditi u klubu bez financijskih potresa.

A obzirom na izvjesno oklijevanje, nama se čini da je njihova meta i dalje belgijski izbornik Dario Gjergja (46), koji bi na ljeto mogao biti slobodan, barem po pitanju klupskog angažmana u Oostendeu, klubu s kojim je osvojio 10 naslova prvaka Belgije. No iz nekih prijašnjih razgovora pamtimo da nam je Gjergja kazivao da će doći vrijeme kada će osjetiti potrebu da ode na višu razinu pa se pitamo je li to uistinu mislio na Cibonu ili on ipak puca na nešto više.