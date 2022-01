Krešo Novosel: Bila bi šteta i za klub i za ligu da Cibona napusti ABA ligu

U danima kada se u Hrvatskoj naveliko raspravlja o tome je li ABA liga našim klubovima potrebna, porazgovarali smo s Krešom Novoselom, bivšim direktorom ABA lige, a danas tehničkim direktorom Cedevita Olimpije. A on je svoje glasove za košarkaša godine podijelio između tri NBA i dva euroligaška igrača. – Moj je laureat Bojan Bogdanović jer je to NBA igrač za 15 do 20 koševa po utakmici, koji će u najboljoj ligi svijeta dobro odraditi i obranu, a u reprezentaciji je vođa. Simon je pak bio jedan od glavnih igrača prvaka Europe Efesa. Dojmila me se njegova staloženost, a uz to je vrlo kreativan. Da je on ovo ljeto igrao za reprezentaciju, uvjeren sam da bismo se mi kvalificirali na Olimpijske igre.

U ABA ligi stav suprotan očevu

A toj reprezentaciji nedostajao je i Ivica Zubac, centar LA Clippersa, koji je u to vrijeme igrao konferencijski finale.

– Ivica raste iz sezone u sezonu, a tako visokim igračima nije lako u današnjoj košarci, koja puno ovisi o vanjskom šutu.

A njoj se pak prošlog ljeta vratio Mario Hezonja.

– Mario je povratkom u Europu napravio dobar potez i sada u Unicsu ima status titularnog igrača. Ta njegova tjelesna moć impresivna je, a i pokazuje da igrački sazrijeva te da shvaća da i timskom igrom može pronaći svoje mjesto i biti vođa. Na petom mjestu je Šarić, koji bi bio sigurno bolje plasiran da ga nije omela teška ozljeda. Bio je šesti igrač finalista NBA lige, no kako se u tom finalu ozlijedio, jako je nedostajao svojim Sunsima.

S Krešom smo razgovarali nakon kup utakmice Cedevite Junior s Osijekom. Koliko ljubljanskoj Cedeviti znači zagrebačka Cedevita?

– Jako puno. Zamišljeno je da to bude pravi razvojni klub, da igrači tu prebrode onu veliku razliku između juniorske i seniorske košarke. To je važan projekt i za hrvatsku košarku, jer u tom će klubu stasati igrači i za druge naše klubove. Odličan je to projekt jako dobrih početnih koraka kojem treba dati vremena.

Ima li Cedevita Olimpija ambiciju igrati Euroligu ili je to preskupo?

– Ambiciju imamo, no moramo biti realni, jer s ovim proračunom mi u Euroligi nemamo što tražiti. Nadam se da ćemo biti spremni za znatno povećanje dođemo li do praga Eurolige, u kojoj je sada minimalni proračun kluba 5,6 milijuna eura. A od ovih današnjih 18 euroligaša, ja bih rekao da ih čak 15 ima više od deset milijuna.

Na ljestvici ABA lige Cedevita Olimpija trenutačno ima peti najbolji skor (9-5), što joj otvara vrata prema doigravanju u koje će ući šest klubova.

– Pokriveni smo s po dva igrača na svakoj poziciji i možemo napadati visoke ciljeve. Samo da nas posluži zdravlje.

Kad smo već kod ABA lige, u Hrvatskoj su neka poznata imena digla glas protiv sudjelovanja hrvatskih klubova u tom natjecanju. Stojko i Joke Vranković to čine već dulje vrijeme, a sada su na tu temu svoj negativan stav javno prezentirali i Dino Rađa, ali i Krešin otac Mirko, tvorac velike Cibone, koji drži da se liga raslojila na bogate i siromašne.

– Bila bi šteta i za klub i za ligu da je Cibona napusti. Rekao sam ocu da je vrlo upitno bi li igrači poput Gnjidića, Prkačina i Brankovića htjeli igrati za taj klub kad ne bi bili u takvom izlogu u kakvom su u ABA ligi. Uostalom, bi li Gegić i Reuvers uopće došli u Cibonu da ne igraju ligu koju prate europski i NBA klubovi? Povrh toga, ovakva Cibona nije konkurentna za Fibinu Ligu prvaka.

No slaže se i Novosel junior da ABA liga nije idealna i da u njoj ne bi trebali igrati razvojni sastavi najjačih klubova. A poznato je da je FMP podružnica C. zvezde, kao što je i SC Derby razvojna momčad Budućnosti.

– To je nešto što bi trebalo ograničiti jer što ako u tu ligu uđu Zemun, koji se smatra podružnicom Partizana, ili pak Cedevita Junior? Kamo bismo stigli kada bi većina jačih klubova imala i svoje razvojne momčadi u istoj ligi?

Jedini trošak zapisničari i zaštitari

Prednost koju ABA liga ima u odnosu na europska natjecanja, kada su u pitanju naši osiromašeni klubovi, svakako je u financijskom dijelu priče.

– Tu je ABA liga bez konkurencije jer plaća klubovima troškove putovanja, smještaja na gostovanju za 20 osoba, sudačke pristojbe te smještaj sudaca. Jedini trošak za klubove su zapisnički stol i zaštitari. S nekoliko novih sponzora ABA liga će u tom smislu biti još i bolja jer se razmišlja i o uvođenju nagradnog fonda.

Sviđa li se bivšem direktoru ABA lige ideja o tome da nacionalni savezi regionalnih zemalja upravljaju ligom, a ne klubovi?

– Teško je to pitanje. Bilo bi dobro da se savezi uključe, ali ne baš da i vode ligu. Kada se 2015. ABA liga našla u opasnosti, jedini spas bio je da klubovi uđu u vlasništvo, a sada je vrijeme da se prebaci na izabrani menadžment. Kao direktoru, bilo je užasno teško upravljati ligom jer svi bi klubovi ljeti bili konstruktivni, no čim bi počele borbe za plasman, svaki bi klub gledao svoj interes. Kada dođe do problema, svaki klub primarno gleda svoj interes, a ne interes lige i tu je najveći problem.

