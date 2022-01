Predočili gradonačelniku Tomaševiću: Zatekli smo dug od 32 milijuna kuna

Iz Košarkaškog kluba Cibona obavijestili su javnost o sastanku kojeg su predsjednik Mario Petrović, direktor Mauro Lukić i član Uprave Ivan Matasić imali s aktualnom gradskom vlašću koju je predvodio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Tom prilikom, gradonačelnik i njegovi suradnici upoznati su s planom restrukturiranja KK Cibona koji se temelji na sustavnom smanjenju postojećih dugova, osiguravanju likvidnosti te pronalaženju novih stagbilnih izvora financiranja kroz suradnju s novim sponzorima kluba. U tom ime, nakon sastanka, direktor Lukić je poručio:

- Novo vodstvo kluba odlučno je u provođenju aktivnosti koje će osigurati depolitizaciju, profesionalizaciju i transparentnost upravljanja Cibonom. U tom smislu održan je konstruktivan sastanak kojim su otvorene brojne teme i koji je prvi u nizu koraka kojima želimo u partnerstvu s Gradom Zagrebom osigurati iznalaženje rješenja za nesmetano i uspješno funkcioniranje kluba. Jedno od takvih pitanja je i ono kojim želimo doći do rješenja koje će osigurati da KK Cibona i dalje ima svoj dom u KC Dražen Petrović.

O svom naumu da budu transparentni, novi ljudi na čelu Cibone svjedoče i objavom nalaza interne revizije o financijskom stanju kluba i ukupnom dugu u iznosu od 31.992.478 kuna. Za aktualno Cibonino vodstvo to je zatečeno stanje koje proizlazi, kažu u Savskoj 30, iz prethodnog vođenja klupskog poslovanja i financija pri čemu su pronađene i nepravilnosti o kojima su saznanja proslijeđena i prijavljena nadležnim državnim institucijama.

- Od dolaska nove Uprave i predsjednika na čelo KK Cibona, uspjeli smo podmiriti sve zaostale plaće radnom kolektivu te gotovo sve zaostatke prema igračima i stručnom stožeru, a ne radi se o malom iznosu. Aktivno razgovaramo sa značajnim poslovnim subjektima koji su spremni uložiti financijska sredstva u klub i svojim sponzorstvom podržati osiguravanje likvidnosti do kraja tekuće sezone, ali i sustavno sanirati postojeća dugovanja, U ovoj situaciji moramo biti realni i zato naglašavam kako je naš cilj graditi projekt europskog i snažnog kluba za narednih pet do 10 godina. U tom smislu pozivam ljubitelje zagrebačke košarke na strpljenje jer izazova je doista mnogo. Uz to pozivam i sve navijače kluba na snažnu podršku našoj mlado te iznimno talentiranoj momčadi u utakmicama koje su pred nama - istaknuo je direktor Lukić dodavši da je ovaj sastanak s gradonačelnikom bio tek prvi u nizu u cilju rješavanja gorućih problema kluba.