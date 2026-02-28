Emotivno priznanje o Luki Modriću oduševilo je sve: 'Ovakvu priliku s njim ne smijem propustiti'

Luka Modrić i s napunjenih četrdeset godina ne prestaje oduševljavati nogometni svijet, a svojim pristupom, radom i zalaganjem postao je ključna figura i u svlačionici Milana. Hrvatski kapetan glavna je pokretačka snaga momčadi koja se bori za vrh talijanskog prvenstva, a dok uprava kluba čeka njegovu odluku o produljenju ugovora, pohvale na njegov račun stižu sa svih strana. Posebno su dirljive one koje dolaze od njegovih suigrača, a posljednje u nizu izrekao je mladi Ardon Jashari, igrač od kojeg se očekuje da u budućnosti naslijedi upravo Modrića na San Siru. Jashari je u Milan stigao prošlog ljeta iz Club Bruggea u transferu vrijednom 36 milijuna eura kao jedno od najskupljih pojačanja, s jasnom ulogom Modrićevog "alter ega".

U razgovoru za Sempre Milan, 23-godišnji veznjak nije skrivao koliko mu znači dijeliti teren s hrvatskom legendom. "Imati Luku u momčadi, osobito na sličnoj poziciji, nevjerojatno je iskustvo. Ne mogu vam objasniti koliko mi znači da u svojoj prvoj sezoni u Italiji i u ovako velikom klubu kraj sebe imam takvog igrača. Gledati što on radi na terenu je izvanredno. Za mene je to dar i smatram da je iznimno važno da maksimalno iskoristim priliku dok je ovdje", izjavio je švicarski reprezentativac, čije su riječi odjeknule među navijačima Rossonera.

Njegov put u Milanu nije bio lak. Nedugo nakon dolaska, na treningu je doživio prijelom lisne kosti, ozljedu koja ga je udaljila s terena na više od dva mjeseca. Uslijedio je težak period oporavka, no Jashari se vratio jači i strpljivo gradio svoj put do prve momčadi, postupno postajući jedan od stupova veznog reda uz Modrića. Trener Massimiliano Allegri sve ih češće koristi zajedno, a ne samo kao zamjene jedan drugome. "Svaki igrač je drukčiji, ali ako imate priliku učiti neke sitnice od osvajača Zlatne lopte, to je fantastična prilika koju ne smijete propustiti. Upravo to i pokušavam činiti, upiti svaki detalj", dodao je Jashari.

Koliko mu znači igrati s Modrićem, najbolje je pokazao emotivnom izjavom uoči utakmice protiv Coma sredinom veljače, kada je prvi put trebao započeti susret uz hrvatskog maestra. Tada je izjavio rečenicu koja se i danas prepričava u Milanu: "Ovakvu priliku s njim ne smijem propustiti". Njegov odnos prema Modriću i silna želja za učenjem pokazuju ne samo duboko poštovanje prema nogometnoj ikoni, već i zrelost koja obećava veliku karijeru u dresu slavnog talijanskog kluba.