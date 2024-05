Nema ništa ljepše nego slušati svoju himnu pred svojom publikom

Zadar će od srijede do nedjelje biti domaćin Prvenstva Europe u karateu i parakarateu. U to ime popričali smo s nekim od najjačih hrvatskih aduta kao što su Anđelo Kvesić, Enes Garibović i Lucija Lesjak.

Najtrofejniji među njima je svakako Anđelo Kvesić koji u svojoj trofejnoj vitrini ima sedam europskih odličja (dva zlata), dvije svjetske medalje te dvije kolajne (zlato i srebro) sa Europskih igara.

Anđelo se nada da će ponoviti uspjeh od prije dvije godine, iz Gaziantepa, kada je postao teškaški prvak Europe ali i onaj timski iz Poreča 2021. kada je hrvatska borbena vrsta osvojila zlato.

- U Poreču smo, zbog pandemije koronavirusa, osvojili zlato bez publike i zato mi je želja da ovaj put hrvatsku himnu slušamo uz domaće navijače. Jer, to je poseban osjećaj za svakog sportaša, nešto najljepše što može doživjeti da sluša svoju himnu pred domaćom publikom. Ja ću za to imati dvije prilike, onu ekipnu ali i pojedinačnu. Svjestan sam, dakako, da mogu zarana izgubiti i ostati bez odličja no dat ću sve od sebe da se to ne dogodi.

Ono što Anđela dodatno raduje jest što će ovom prilikom i njegov mlađi brat Ivan, svjetski prvak iz 2018., nastupati i pojedinačno.

- Hvala Bogu, Ivan se vratio nakon dvije godine. Nakon Olimpijskih igara morao je na operaciju ramena i sada se konačno vratio u staru formu. Na dvije Svjetske lige zaredom, a to su najjači svjetski turniri, osvajao je treće mjesto. Razlog više da vjerujem u njegov dobar nastup u Zadru. Vjerujem da sam i ja u dobroj formi jer sam, na Svjetskoj ligi u Antaliji, pobijedio Egipćanina koji je trenutno svjetski broj jedan. U Zadru će mi najveći konkurent biti aktualni svjetski i europski prvak, Francuz, Mehdi Filali a tu su i vrhunski Ukrajinac i Azerbajdžanac, višestruki osvajači medalja s najvećih natjecanja. Prvih pet Europljana sa svjetske rang liste svatko svakog može pobijediti a do kraja će otići onaj koji tog dana bude imao jaču želju.

Pričali smo s Anđelom o tome tko će Hrvatima biti najveći konkurenti za momčadsku medalju. Kazao je da su to svakako Talijani, Ukrajinci, Francuzi i Turci a s njim se složio i Enes Garibović, dvostruki europski doprvak.

- To su reprezentacije koji su često na medaljaškom postolju no možda i ovaj put bude neko iznenađenje.

Objasnio je Enes zašto ove godine neće on raditi u kategoriji do 84 kilograma.

- Imali smo izborni postupak i ja sam bio drugi u tom poretku, iza Ivana Kvesića. Ovo je drugi put u 10 godina da ne radim veliko natjecanje i pojedinačno no sve je to dio sporta. Možda je i dobro da promijenim ulogu i da budem maksimalno usredotočen na momčad jer nam treba visok plasman, među prvih pet, da se kvalificiramo za momčadsko Svjetsko prvenstvo.

S obzirom na to da je u Poreču 2021. osvojio medalju u srednjoj kategoriji (do 75 kg) je li razmišljao o tome da skida kilograme za staru kategoriju.

- Teško da bih u tome uspio, razlika je devet kilograma a i u toj kategoriji imamo kvalitetnog Ivana Martinca. Neka, vidim se ja i u ovoj ulozi i veselim se atmosferi koja nas čeka u Zadru za vrijeme momčadskih mečeva. Svi smo tu generacijski, na 28-29 godina, puni iskustva, zreli, sa puno teških mečeva na najvećim natjecanjima iza sebe. Dovoljno smo iskusni i vjerujem da ćemo znati kako kontrolirati emocije.

Pojedinačno, ovom prigodom, neće raditi niti Lucija Lesjak, posljednja Hrvatica koja je osvojila pojedinačnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

- Ja sam tijekom izbornog postupka slomila prst pa će ovaj put u mojoj kategoriji nastupiti Nikolina Golomboš. Prst je sada dobro tako da ću moći nesmetano raditi ali nije bio dobro kada su se osvajali bodovi za naše interne kvalifikacije.

Sa ženskom borbenom ekipom, a to su mečevi na dvije pobjede, Lucija je na velikim natjecanjima osvojila četiri medalje.

- Imam tri europska odličja - zlato, srebro i broncu - te svjetsku broncu. Vjerujem da ćemo za odličje biti konkurentne i na ovom Prvenstvu. Raduje me i to što ćemo ove godine imati pravo na jednu karatašicu u sastavu više a to je pet.

U protekla tri desetljeća, na svjetskim i europskim prvenstvima, hrvatski karataši i karatašice osvojili su 111 seniorskih medalja a ta bi kolekcija nakon ovotjednog Prvenstva Europe u Zadru trebala biti bogatija za još koji "eksponat".

Pojedinačna natjecanja najboljih europskih karataša i karatašica, a među njima su i kataši i parakarataši, započinju već u srijedu a ekipna u četvrtak.