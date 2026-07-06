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SELECAO ISPAO

Emotivni Neymar u suzama se oprostio od Brazila: 'Ovdje sam počeo, ovdje i završavam'

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
James Lang/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.07.2026.
u 08:45

Svoj prvi nastup za Brazil upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država 10. travnja 2010. na stadionu MetLife, istom onom na kojem se igrala osmine finala protiv Norveške u nedjelju, te je pritom postigao pogodak u svom debiju

Brazilski nogometaš Neymar je nakon poraza od Norveške 1-2 i ispadanja Brazila u osmini finala Svjetskog prvenstva izjavio da je njegova reprezentativna karijera gotova. Ovaj 34-godišnjak bio je vrlo emotivan tijekom intervjua za TV Globo; nije mogao suspregnuti suze nakon završetka utakmice u East Rutherfordu (New Jersey), gdje je postigao jedini pogodak za Brazil iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi.

"Pokušavao sam, davao sam sve od sebe. Sada je gotovo. Ovdje sam počeo, ovdje i završavam", rekao je Neymar.

Svoj prvi nastup za Brazil upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država 10. travnja 2010. na stadionu MetLife, istom onom na kojem se igrala osmine finala protiv Norveške u nedjelju, te je pritom postigao pogodak u svom debiju.

Ako se doista oprosti od igranja za Brazil, Neymar će karijeru zaključiti kao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 80 postignutih pogodaka. Legendarni Pelé, koji je postigao 77 golova, bio je jedini Brazilac koji je nastupio na četiri svjetska prvenstva sve dok ga Neymar u nedjelju nije dostigao.

Cafu je za Brazil odigrao 142 utakmice, dok je Neymar sa 130 nastupa drugi na vječnoj ljestvici.

Neymarov prethodni pogodak za Brazil datira iz 2023. godine, kada je posljednji put nastupio za reprezentaciju. Veliku ulogu u svemu tome imale su ozljede; 2023. godine potrgao je prednji križni ligament (ACL), a zbog ozljede lista desne noge propustio je prve dvije utakmice Brazila u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Protiv Škotske je 24. lipnja ušao u igru ​​kao zamjena i odigrao 15 minuta, dok je u nedjeljnoj utakmici protiv Norveške na teren ušao u 67. minuti.

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Ključne riječi
SP 2026. Brazil Neymar

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