VIDEO Engleska legenda teško se ozlijedila prilikom proslave ulaska u četvrtfinale SP-a

Engleski reprezentativac Jordan Henderson ozlijedio je zglob ruke dok je slavio pobjedu Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika.

Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobjedu, a nakon toga je napustio teren na nosilima.

"Izgleda zaista loše. To je prilično ozbiljna ozljeda. Doktor mi je rekao da je on u bolnici", izjavio je engleski izbornik Thomas Tuchel za BBC.

Engleska se pobjedom 3-2 protiv Meksika plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil 2-1. Ta je utakmica na rasporedu 11. srpnja i igra se u Miamiju.

Henderson će se tako vjerojatno pridružiti Reeceu Jamesu, koji je zadobio ozljedu stražnje lože u prvoj utakmici Engleske, te također izostati s terena. Video pogledajte OVDJE.