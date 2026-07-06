Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠIO U BOLNICI

VIDEO Engleska legenda teško se ozlijedila prilikom proslave ulaska u četvrtfinale SP-a

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo
Jordan Godfree/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.07.2026.
u 09:18

Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobjedu, a nakon toga je napustio teren na nosilima

Engleski reprezentativac Jordan Henderson ozlijedio je zglob ruke dok je slavio pobjedu Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika. 

Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobjedu, a nakon toga je napustio teren na nosilima.

"Izgleda zaista loše. To je prilično ozbiljna ozljeda. Doktor mi je rekao da je on u bolnici", izjavio je engleski izbornik Thomas Tuchel za BBC. 

Engleska se pobjedom 3-2 protiv Meksika plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil 2-1. Ta je utakmica na rasporedu 11. srpnja i igra se u Miamiju.

Henderson će se tako vjerojatno pridružiti Reeceu Jamesu, koji je zadobio ozljedu stražnje lože u prvoj utakmici Engleske, te također izostati s terena. Video pogledajte OVDJE

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
Ključne riječi
Jordan Henderson Engleska SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FIFA World Cup 2026 - United States Training
Video sadržaj
10
BIZARAN POTEZ

Belgijanci zaprepašteni odlukom Fife, ovo se nikada nije dogodilo u povijesti Mundijala

Balogun je dobio izravni crveni karton u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću. Balogun je tijekom dosadašnjeg tijeka SP-a postigao tri gola za SAD uključujući i vodeći u 2-0 pobjedi protiv BiH u 16-ini finala prije no što je sredinom drugog poluvremena neoprezno nagazio na gležanj Muharemovića, a sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!