Ne želim na Hrvatsku u Splitu, bilo bi previše emocija

Predstavljanje spota i mjuzikla posvećenih njegovu legendarnom bratu, na Draženov 55. rođendan, bili su prigoda da s izbornikom Brazila Aleksandrom Petrovićem popričamo o košarkaškim aktualnostima, a najzanimljivija su kvalifikacijski turniri za Olimpijske igre koji će se održati potkraj lipnja 2020.

Tko će biti domaćini ta četiri turnira saznat ćemo polovicom studenoga, a tko će s kim igrati vidjet ćemo tjedan dana kasnije.

– Bit će svima teško, pa tako i Hrvatskoj, no ona ima stratešku prednost. S obzirom na moje spoznaje, gotovo sigurno Hrvatska će dobiti organizaciju jednog od tih turnira. Nadam se da Brazil neće biti te sreće da moramo u Hrvatsku. Radije bih da idemo u Litvu, koja je ranjiva, u Grčku ili na četvrti turnir. U Splitu bi za mene bilo previše emocija i bolje je da se to ne dogodi.

Upravo je Petrović bio taj koji je 2016. Hrvatsku odveo na Olimpijske igre zahvaljujući neočekivano dobrim igrama na kvalifikacijskom turniru u Torinu. Kakvi su izgledi da taj uspjeh ponovi Veljko Mršić?

– Hrvatska ima izgleda izboriti olimpijsku vizu, ali uz nekoliko uvjeta. Prvi je kako će riješiti pitanje obrane od igre dva na dva odnosno “pick and rolla”. Za Bogdanovića se ne bojim, no pitanje je kako će neki drugi ključni igrači izdržati taj psihički pritisak jer 2016. i 2017. nekima to nije uspjelo. Treći je uvjet kako će riješiti pitanje razigravača.

Puno će reprezentacija ozbiljno kandidirati za ta četiri olimpijska mjesta.

– Ako i zanemarimo latinskoameričke reprezentacije poput Dominikanske Republike, Venezuele, Meksika ili Urugvaja, koje u jednoj noći mogu kreirati velike probleme, i ako od američkih reprezentacija imamo samo Kanadu i Brazil, tu je još barem devet europskih selekcija – Rusija, Litva, Njemačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Turska i Italija.

Nije mala mogućnost da sva četiri turnira budu održana u Europi jer se Kanada, iako će imati cijelu NBA momčad, navodno, ipak neće kandidirati.