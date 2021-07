Ne mijenja navike ni sad kad je svjetska zvijezda: I ovog ljeta odmara u Hrvatskoj!

Slovenski košarkaš Luka Dončić nakon plasmana reprezentacije na Olimpijske igre u Tokiju i prije toga naporne NBA sezone, u kojoj je ponovno pomaknuo granice, odlučio se odmoriti nekoliko dana. A onda put Japana...

Kao mjesto za odmor odabrao je Hrvatsku. Ili, konkretnije, Krk. Na kojem ljetuje proteklih nekoliko godina pa to samo po sebi i nije novost. Samo, do prije koju godinu to nije bila tolika vijest jer Dončić nije bio istinska svjetska zvijezda.

Foto: Instagram

A da je upravo na omiljenom mu mjestu za odmor, potvrdio je na Instagramu, društvenoj mreži s koje se rijetko "skida" u slobodno mu vrijeme.