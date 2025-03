NBA zvijezda: Messi ili Maradona? Reći ću vam tko je zapravo bolji i zašto

NBA legenda Steve Nash u nedavnom je intervjuu otkrio zašto vjeruje da je Lionel Messi najbolji nogometaš svih vremena i naglašava utjecaj superzvijezde na Major League Soccer. Unatoč tome što nikada nije osvojio NBA prvenstvo, Steve Nash ostavio je neizbrisiv trag u košarci 2000-ih. Dvostruki MVP, osmerostruki All-Star i trostruki All-NBA, bio je jedan od najutjecajnijih igrača svoje ere. Izvan terena, Nashova strast za nogometom oduvijek je bila očita, a nedavno je pričao o tome zašto je Lionel Messi najveći igrač svih vremena.

Rođen u Južnoj Africi i odrastao u Kanadi, Nash je izgradio NBA karijeru dugu 18 sezona s Phoenix Sunsima, Dallas Mavericksima i Los Angeles Lakersima prije nego što se umirovio 2015. Samo tri godine kasnije primljen je u košarkašku Kuću slavnih. Nakon trogodišnjeg treniranja Brooklyn Netsa, Nash je proširio svoje interese na druge sportove, uključujući nogomet, i kao navijač i kao investitor. Nash, doživotni navijač Tottenham Hotspura, kupio je dionice španjolskog nogometnog kluba Real Mallorca, pod utjecajem vlasničke skupine Phoenix Sunsa. Nash je kazao da je njegova odluka proizašla iz relativno visoke cijene klubova Premier lige u usporedbi s drugim europskim momčadima.

Njegova ljubav prema nogometu proteže se i na Major League Soccer (MLS), gdje je suvlasnik Vancouver Whitecapsa. Nash je strastveni pobornik rasta MLS-a i dolazak Lionela Messija za njega je bio prijelomni trenutak za ligu.

- Messi je nevjerojatan. Za mene je on najbolji igrač u povijesti. Nastavlja zabijati milijun golova i pružati vrhunske trenutke, a privukao je nevjerojatnu pozornost MLS-u. Privilegija je za ligu imati najvećeg igrača svih vremena koji igra ovdje i još uvijek zabija golove, posebno odmah nakon trijumfa na Svjetskom prvenstvu - kazao je Nash.

Iako priznaje legendarni status Diega Maradone, Nash je objasnio zašto prednost ipak daje Messiju.

- Znam da je za mnoge Maradona najveći i ne mogu o tome raspravljati, priznao je Nash: Ali za mene su igrači s kojima se Messi suočava uvelike drugačiji od onih od prije 30 godina. Ono što Messi radi i dosljednost s kojom to radi je nešto nemoguće. On je jedini koji može uzeti loptu iz vlastitog kaznenog prostora i zabiti na drugoj strani. U današnjoj igri igrači ne puše i ne piju kao prije. Braniči ga čuvaju kao da su strojevi, a on i dalje radi što hoće, kad god hoće...