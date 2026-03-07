Bruno Marić govorio o odnosu s Mamićem pa napao Layeca i komisiju: 'Mi smo za njih televizor u boji'

Bivši hrvatski sudac i nekadašnji prvo čovjek sudačke komisije HNS-a Bruno Marić gostovao je u podcastu Cancast gdje je govorio o brojnim temama, uključujući i onu koja je najaktualnija posljednjih dana, hrvatske suce. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Kupa puno se pričalo o suđenju Patrika Kolarića.

Razgovor je ipak započeo pričom o aferi VAR leaks koja je obilježila Marićev period na čelu sudačke komsiije i na kraju rezultiralo njegovom ostavkom:

- Oko mjesec i nešto dana prije takozvane afere VAR leaks držao sam predavanje na seminaru sudaca u Medulinu, gdje sam imao temu komunikacije – interne i eksterne, dakle komunikacije unutar VAR sobe i komunikacije s VAR timom, gdje sam izdvojio neprimjerenu komunikaciju i psovanje te slične stvari apostrofirao kao nešto što je neprihvatljivo i što suci moraju izbjegavati, bez obzira na stres kojem su izloženi u svom poslu. Upravo zbog straha da će nekad netko u nekakvom postupku izvlačiti komunikaciju – jer u to vrijeme kad sam ja držao predavanje nismo smjeli objavljivati komunikaciju iz VAR sobe u javnosti – uvijek sam govorio da, ako dođe u pitanje integritet neke utakmice u kojoj će javnost biti zainteresirana da zna što se dogodilo, možda će ići i takva komunikacija. Rekao sam: to promijenite i to moramo svakako izbjeći. Nakon toga su, naravno, počele laži, počela su podmetanja koja nisu imala veze s tim, jer kad uzmete VAR leaks kao aferu, što je iz te afere izašlo? Psovanje sudaca? Je li tamo možda utvrđeno da je netko radio nešto neprimjereno, da je netko bio pristran, da je netko donosio pogrešne odluke? Naravno da se griješi, kao i svugdje, ali o tome možemo pričati je li neka procjena bila dobra. Nikad u životu, ni u čemu, ne možemo reći da nećemo griješiti ako je involviran ljudski faktor. Kao što je to u slučaju VAR-a. Tamo su ljudi i, naravno, oni pogriješe. I naravno da vi kao gledatelji, sportski djelatnici ili netko tko prati kao novinar nemate baš jasno razumijevanje za to da netko pogriješi u VAR sobi. Ali nije to baš tako. Stresan je to i težak posao i događaju se greške. I ta afera je bila, naravno, pokretač i razlog zbog čega sam ja otišao, jer je nenormalan pritisak bio na Hrvatski nogometni savez, na mene osobno, na moju obitelj - rekao je Marić pa se kasnije vratio na tu temu:

- Kome su napravili korist? Što su oni našli? Ništa nisu našli. Bagra koja je to pustila van, koja je to ukrala, oštetila je hrvatski proizvod, hrvatski nogomet. I nisu uspjeli u tome, jer je hrvatski nogomet odličan proizvod. I nisu uspjeli u tome. Kao da sam ja važan? Što sam ja bitan tu? Nikome nisam bitan, ali hrvatski nogomet je bitan.

Zatim se dotaknuo Layeca i hrvatskih sudaca:

- Ono što ću reći i što, naravno, ne mogu prešutjeti jest to da mislim da smo mi za njih bili televizor u boji. To govore rezultati, analize i statistike. Pritom ne mislim da možemo analizirati statistiku... Imali smo bezbroj objašnjenja koja su izišla van, a ja ih nikad ne bih potpisao i ne smatram da su bila ispravna, a ulaze u statistiku kao ispravne odluke.

Otkrio je kako za Kolarićeve greške ne krivi toliko njega koliko VAR sobu:

- Patrik Kolarić je imao užasan dan. Njegova arbitraža bila je ispod nivoa koji on treba dati i ispod nivoa te utakmice. Tu nema nikakve dvojbe. Ali što ćemo s VAR sobom? Gdje je bila VAR soba da mu pomogne, izvuče ga iz problema i bude na korist nogometu. VAR soba je, za mene, imala puno lošije izdanje od Patrika Kolarića. A njegovo nije bilo nešto osobito.

Govorio je i o odnosu sa Zdravkom Mamićem:

- Glupo mi je to povezivanje. Čovjek je bio jedan od najvažnijih ljudi hrvatskog nogometa u velikom razdoblju u kojem sam ja sudio. A povezivanje sa mnom je suludo, jer bitni ljudi i poneki koji se time hrane bili su puno povezaniji s njim nego ja. Ali ja nisam tip koji će danas doći i reći: 'Ja njega ne poznajem, ne bih ga pozdravio da ga vidim, nemam nikakve veze s njim.' Ne, ja s njim imam jednak odnos kao što sam imao i prije - zaključio je.