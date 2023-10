Navijači Hajduka ogorčeni: 'Leko je najveća prevara u povijesti kluba. Hajduk je katastrofa'

Hajduk je u nedjelju odigrao derbi 12. kola HNL-a. 'Bijeli' su nakon lošeg rezultata Rijeke (odigrali 1:1 s Istrom) imali priliku ponovo zasjesti na prvo mjesto tablice. Umjesto toga Osijek ih je na punom Poljudu svladao (0:2) bez da su Hajdukovi igrači uputili udarac u okvir gola. Nezadovoljni navijači su s tribina vikali: "Leko, odlazi!"

Nezadovoljstvo trenerom Ivanom Lekom i upravom prelilo se i na društvene mreže gdje su mnogi kritizirali njega i upravu. Hajduku je ovo četvrti poraz u posljednjih šest kola. Najprije su izgubili od Istre 1961. Zatim se dogodio poraz u Velikoj Gorici. U dva kola su svladali Lokomotivu i Dinamo da bi zatim izgubili od Rijeke i sada od Osijeka. Evo nekih komentara.

"Hajduk je katastrofa. Nikakve igre, smušeni, bezvoljni i bezidejni. Leko ovu ekipu ne vodi nikako, a najveći uteg i gomila problema u Hajduku je Livaja, koji se svim i svačim bavi osim igranjem! Za ostale Krovinoviće i slične to nije rang ekipe za prvaka! Dokle će trebat gledat ovu agoniju kojoj nikad kraja!?"

"Od početka govorim da je Ivan Leko najveća prevara u povijesti kluba. Napravio je štetu i Hajduk učinio najgorim ikad!"

"Prvo treba napast igrače pa onda i Leku. Zašto igrače? Jer da ostave srce na terenu pa izgube ja im to nikad ne bi zamjerio, ali ovo je sramotno. Shvatite ljudi da ovo što oni nisu u stanju proći igrača, što ne znaju dodati, što svaki šut ubije galeba to nema veze s Lekom. To ima veze s ovim smećem koje predstavlja Hajduk na terenu."

"Upravo, nadzorni odbor pognite glavu i otiđite po Valdasa da gledamo borbenost svakog igrača i da opet igramo našu pravu Hajdučku igru."

"'Kontra mraku kontra sili', ali brate zaustavimo tu silu i mrak u svojim redovima i u svojoj upravi koji traju već 19 godina! Prestanimo drugima govoriti da su mafija, počistimo prvo svoje, a kod sebe je i najviše imamo! Kriv nam je svatko, ali u biti nije nam nitko kriv, već sami sebi dugi niz godina!

"Jednom riječju katastrofa. Bez ikakve igre i ideje. Nešto se treba mijenjati dok ne postane prekasno. Svaka čast Torcidi i svemu, ali prekidati utakmicu kada moraš zabiti gol nema smisla."

"Svi vidimo da ništa ne valja, a ovi u klubu se prave ludi i nitko ne preuzima odgovornost. Misle da će se prvenstveno osvojiti na kiksevima konkurenata. Igrači su tu najmanje krivi, zna se tko ih je dovodio i tko ih uigrava. Leko vjerojatno od sutra više nije trener, ali još neki bi se trebali zamisliti."

