Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KOMENTARI NA FACEBOOKU

Navijači Dinama nakon debakla udarili po jednom čovjeku, tjeraju ga iz kluba: 'Apsolutno nedostojan'

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Marko Pavić
27.10.2025.
u 21:42

"Drago mi je zbog Vukovara, volio bih da ostanu u ligi. Ali, uz dužno poštovanje, gospodin Kovačević nema kriterije, znanje ni rezultate za trenera Dinama. Hvala i doviđenja", jedan je od komentara na Facebook stranici Dinama

Poraz Dinama od Vukovara 1991 (0:1) u Vinkovcima izazvao je pravu buru među navijačima plavi. Na službenoj Facebook stranici kluba objava rezultata ubrzo je preplavljena stotinama komentara u kojima navijači otvoreno prozivaju trenera Marija Kovačevića i traže promjene na Maksimiru.

"Treći poraz u HNL-u, Kovačeviću hvala i doviđenja! Teška sramota igrača!" napisao je jedan navijač, dok su brojni drugi navijači izrazili sličan stav.

"Drago mi je zbog Vukovara, volio bih da ostanu u ligi. Ali, uz dužno poštovanje, gospodin Kovačević nema kriterije, znanje ni rezultate za trenera Dinama. Hvala i doviđenja", dodaje drugi.

U komentarima se kroz šalu spominju i mogući nasljednici - od Igora Tudora, koji je "taman predao papire", do Ante Čačića, kojeg navijači zazivaju uz poruku "da to osvoji s pola snage".

Mnogi smatraju da je Dinamo izgubio identitet i pobjednički mentalitet. "Prije su se Dinama bojali svi, a sada nas male ekipe izdominiraju. Hvala, Mario, ali ovo nije za tebe", napisao je jedan navijač, dok drugi dodaje:

"Čestitke Vukovaru na totalno zasluženoj pobjedi. Igrači su okrenuli leđa treneru, previše je nezadovoljnih i to se vidi u pristupu."

Bilo je i poruka potpune rezignacije. "Gasi internet, motaj kablove, ovo je sramota. Kova, drag si i dobar čovjek, ali ovo je previše za tebe…", piše jedan navijač, dok drugi dodaje:

"Da ste živi i zdravi i dalje, ali ste apsolutni poluamater od trenera nedostojan Dinama. Ako imate svoje ja, podnesite ostavku."

Ključne riječi
Dinamo mario kovačević

Komentara 6

Pogledaj Sve
UK
ukrajina
21:46 27.10.2025.

Takozvana demokracija u sportu ne valja !

HA
Hary3
22:38 27.10.2025.

Pa koji k ovi rade na treningu???

BR
brongostar
23:00 27.10.2025.

Treba im trener stranac za kojeg treba prevoditelja ili srbin kojeg će razumjeti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Premium sadržaj
29
KOMENTAR UTAKMICE

Kovačević laže kada kaže jednu stvar, a Dinamo je danas pokazao jedno veliko - ništa

Dinamo protiv Vukovara nije samo izgubio. Dinamo je protiv Vukovara pokazao jedno veliko - ništa. Vukovarci su bili ti koji su stvorili svih pet najboljih prilika, a uz postignut pogodak Puljića gol je zabio i Robin Gonzalez, no sudac Dario Bel je odlučio da je i najmanji postojeći kontakt dovoljan za prekršaj. U prijevodu, Vukovar je u Vinkovcima zaslužio i veću pobjedu protiv Dinama

Josip Lukačević
Video sadržaj
Josip Lukačević

Hajduk se oprostio od svoga bivšega igrača: 'Preminuo je prerano'

"Od posljedica moždanog udara prerano preminuo je bivši nogometaš Hajduka Josip Lukačević. Rođen je u Orašju 3. studenoga 1983. godine. Nogometnu karijeru započeo je u Orašju iz kojega 2005. dolazi u Hajduk. Za Bijele je odigrao četiri prijateljske utakmice. HNK Hajduk ovim putem izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Josipa. Počivao u miru", napisao je Hajduk na Facebooku.

Učitaj još

Kupnja