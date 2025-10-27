Navijači Dinama nakon debakla udarili po jednom čovjeku, tjeraju ga iz kluba: 'Apsolutno nedostojan'

Poraz Dinama od Vukovara 1991 (0:1) u Vinkovcima izazvao je pravu buru među navijačima plavi. Na službenoj Facebook stranici kluba objava rezultata ubrzo je preplavljena stotinama komentara u kojima navijači otvoreno prozivaju trenera Marija Kovačevića i traže promjene na Maksimiru.

"Treći poraz u HNL-u, Kovačeviću hvala i doviđenja! Teška sramota igrača!" napisao je jedan navijač, dok su brojni drugi navijači izrazili sličan stav.

"Drago mi je zbog Vukovara, volio bih da ostanu u ligi. Ali, uz dužno poštovanje, gospodin Kovačević nema kriterije, znanje ni rezultate za trenera Dinama. Hvala i doviđenja", dodaje drugi.

U komentarima se kroz šalu spominju i mogući nasljednici - od Igora Tudora, koji je "taman predao papire", do Ante Čačića, kojeg navijači zazivaju uz poruku "da to osvoji s pola snage".

Mnogi smatraju da je Dinamo izgubio identitet i pobjednički mentalitet. "Prije su se Dinama bojali svi, a sada nas male ekipe izdominiraju. Hvala, Mario, ali ovo nije za tebe", napisao je jedan navijač, dok drugi dodaje:

"Čestitke Vukovaru na totalno zasluženoj pobjedi. Igrači su okrenuli leđa treneru, previše je nezadovoljnih i to se vidi u pristupu."

Bilo je i poruka potpune rezignacije. "Gasi internet, motaj kablove, ovo je sramota. Kova, drag si i dobar čovjek, ali ovo je previše za tebe…", piše jedan navijač, dok drugi dodaje:

"Da ste živi i zdravi i dalje, ali ste apsolutni poluamater od trenera nedostojan Dinama. Ako imate svoje ja, podnesite ostavku."