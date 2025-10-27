Kovačević nakon debakla u Vinkovcima otkrio gdje je pogriješio: 'Ovo me najviše smeta'

Nogometaši Vukovara 1991 stigli su do svoje druge, i najveće, pobjede u sezoni u 11. kolu HNL-a. Na stadionu u Vinkovcima pao je favorizirani Dinamo s 1:0 zahvaljujući pogotku Jakova Puljića iz 53. minute.

Rezultatom i prikazanom igrom zasigurno može biti Silvijo Čabraja, trener domaće momčadi koji je nakon utakmice stao pred kamere Maxsporta:

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Držimo priključak, sad imamo ja mislim broj bodova kao i Osijek, ali mogu biti i zadovoljan prikazanom igrom svoje ekipe. Nisam gledao statistiku, ali mislim da smo imali čak veći broj udaraca prema golu nego Dinamo. Imali smo još dvije-tri izgledne šanse, Dinamo smo doslovno limitirali u svemu, ne znam jesu li nam stvorili jednu pravu priliku.

Ključan je bio ulazak u drugo poluvrijeme:

- Dogovorili smo se da se dignemo gore visoko, da pritisnemo Dinamo dokle možemo, dok se Dinamo ne pobuni malo. Jednostavno im nismo dozvolili nikakav izlazak.

Odbio je komentirati poništeni pogodak Gonzaleza s kraja prvog poluvremena koji na kraju nikada koštao njegovu momčad.

- Nikada u ove četiri godine nisam komentirao sudce, neću ni sada - rekao je kratko.

Slijedi gostovanje kod Istre:

- Svaka utakmica nam je teška, svaka nam je značajna. Nadamo se da ćemo i na gostovanjima početi skupljati bodove.

Vrlo nezadovoljan, a i s dobrim razlogom bio je trener Dinama Mario Kovačević koja je momčad odigrala najgoru utakmicu ove sezone:

- Krenut ću s čestitkom Vukovaru na pobjedi. Na kraju zaslužena pobjeda Vukovara, moram priznati. Ne znam, prvo poluvrijeme dominacija neka, ali ništa konkretno, to me najviše smeta. Drugo poluvrijeme početak, nevjerojatno da smo tu toliko griješili i Vukovar je postigao pogodak. Na kraju smo pokušavali nešto, ali obranili su se i možemo im samo čestitati na pobjedi - započeo je.

VEZANI ČLANCI:

- Normalno da smo htjeli pobijediti, ali imamo problema kad nam protivnička ekipa stane u blok. Prvo poluvrijeme mislim ajde bar ih umaramo malo, a onda drugo poluvrijeme prelomi se sve u tih pet-deset minuta, Vukovar iskoristi svoje prilike i postigne pogodak. Mijenjali jesmo, stavio sam malo te svježe igrače, ali nije to bilo dobro.

Prokomentirao je i dvije zamjene zbog ozljeda:

- Stojković je krivo stao, a Valinčić je dobio udarac u stopalo pa nije mogao nastaviti, imali smo dvije prisilne zamjene. Nadam se da nije ništa ozbiljno.

Slijedi veliki derbi s Rijekom:

- Nadam se da ćemo izvući pouke. U subotu je Rijeka, neće biti lagano, ali vjerujem da ćemo igrati bolje i idemo po pobjedu na Maksimiru