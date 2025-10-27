Naši Portali
DVA SUPROTNA RASPOLOŽENJA

Kovačević nakon debakla u Vinkovcima otkrio gdje je pogriješio: 'Ovo me najviše smeta'

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
27.10.2025.
u 21:35

Dogovorili smo se da se dignemo gore visoko, da pritisnemo Dinamo dokle možemo, dok se Dinamo ne pobuni malo. Jednostavno im nismo dozvolili nikakav izlazak

Nogometaši Vukovara 1991 stigli su do svoje druge, i najveće, pobjede u sezoni u 11. kolu HNL-a. Na stadionu u Vinkovcima pao je favorizirani Dinamo s 1:0 zahvaljujući pogotku Jakova Puljića iz 53. minute.

Rezultatom i prikazanom igrom zasigurno može biti Silvijo Čabraja, trener domaće momčadi koji je nakon utakmice stao pred kamere Maxsporta:

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

- Držimo priključak, sad imamo ja mislim broj bodova kao i Osijek, ali mogu biti i zadovoljan prikazanom igrom svoje ekipe. Nisam gledao statistiku, ali mislim da smo imali čak veći broj udaraca prema golu nego Dinamo. Imali smo još dvije-tri izgledne šanse, Dinamo smo doslovno limitirali u svemu, ne znam jesu li nam stvorili jednu pravu priliku.

Ključan je bio ulazak u drugo poluvrijeme:

- Dogovorili smo se da se dignemo gore visoko, da pritisnemo Dinamo dokle možemo, dok se Dinamo ne pobuni malo. Jednostavno im nismo dozvolili nikakav izlazak.

Odbio je komentirati poništeni pogodak Gonzaleza s kraja prvog poluvremena koji na kraju nikada koštao njegovu momčad.

- Nikada u ove četiri godine nisam komentirao sudce, neću ni sada - rekao je kratko.

Slijedi gostovanje kod Istre:

- Svaka utakmica nam je teška, svaka nam je značajna. Nadamo se da ćemo i na gostovanjima početi skupljati bodove.

Vrlo nezadovoljan, a i s dobrim razlogom bio je trener Dinama Mario Kovačević koja je momčad odigrala najgoru utakmicu ove sezone:

- Krenut ću s čestitkom Vukovaru na pobjedi. Na kraju zaslužena pobjeda Vukovara, moram priznati. Ne znam, prvo poluvrijeme dominacija neka, ali ništa konkretno, to me najviše smeta. Drugo poluvrijeme početak, nevjerojatno da smo tu toliko griješili i Vukovar je postigao pogodak. Na kraju smo pokušavali nešto, ali obranili su se i možemo im samo čestitati na pobjedi - započeo je.

- Normalno da smo htjeli pobijediti, ali imamo problema kad nam protivnička ekipa stane u blok. Prvo poluvrijeme mislim ajde bar ih umaramo malo, a onda drugo poluvrijeme prelomi se sve u tih pet-deset minuta, Vukovar iskoristi svoje prilike i postigne pogodak. Mijenjali jesmo, stavio sam malo te svježe igrače, ali nije to bilo dobro.

Prokomentirao je i dvije zamjene zbog ozljeda:

- Stojković je krivo stao, a Valinčić je dobio udarac u stopalo pa nije mogao nastaviti, imali smo dvije prisilne zamjene. Nadam se da nije ništa ozbiljno.

Slijedi veliki derbi s Rijekom:

- Nadam se da ćemo izvući pouke. U subotu je Rijeka, neće biti lagano, ali vjerujem da ćemo igrati bolje i idemo po pobjedu na Maksimiru

BS
Branko_S
22:31 27.10.2025.

Ovo je rezultat gomilanja igrača bez jasnog kriterija, a potom dovođenja trenera koji nije u stanju stvoriti standardnu igru i usporedo motivirati igrače. Nije ni igračima na čast da pokazuju ovakav pristup, ali neki od njih već mjesecima nisu igrali, a neki ni danas nisu izašli na teren. Sve zajedno, sliči na potpuni raspad sistema. I što će nam vrijediti eventulani prolazak skupine Europa lige ako izgubimo i drugo prvenstvo po redu.

EJ
ejStef
22:12 27.10.2025.

Kovačević priča gluposti. Vukovar nije stao u blok, već je pritiskao visoko, a zabili su gol iz 4. ili 5. izgledne šanse. Toliko šansi Dinamo nije imao u zadnjih 5 utakmica ukupno. Ako to ne vidi, onda su jasne stvari kao što zašto nema analize protivnika pred svaku utakmicu, nema vođenja utakmice, na poluvremenu nema potrebnih promjena taktike i ekipe, nema pravovremenih kvalitetnih izmjena, a nema niti kvalitetne procjene vlastitog igračkog kadra... Dinamo iz utakmice u utakmicu izgleda sve lošije, igrači sve bezvoljniji, u igri nema ideje, nema trke. Uništeni su igrači na klupi, široki kadar se pokazao za Kovačevića kao problem, a izraubao je igrače koji su trebali biti prva ekipa. Neki igrači nezasluženo igraju, drugi trunu na klupi itd. Sve skupa, Kovačević se pokazao kao veliki promašaj... Ostaje samo jedno jedino pitanje, koje je zapravo i najbitnije, da li Boban može pregristi svoj ego i priznati pogrešku, te maknuti Kovačevića?

AC
accusator
21:43 27.10.2025.

Jedanaest tjelesno ograničenih, skup s rezervama, koje vodi totalni lajbek koji se u nogomet kuži ko Marica u krivi....

Kupnja