Navijač koji se zaletio na Luku Modrića: 'Samo sam ga želio upoznati. Znam da sam pogriješio'

Momčad Real Madrida će u Münchenu u utorak igrati prvu utakmicu polufinala Lige prvaka protiv Bayerna. Nogometaši su u ponedjeljak stigli u bavarsku prijestolnicu kako bi se pripremili za veliki susret, no njihov dolazak obilježio je incident ispred hotela u kojem će odsjesti. Ispred Hiltona okupili su se navijači kako bi vidjeli igrače dok izlaze iz autobusa. Njemačka policija ogradila je prolaz, no jedan od stotina okupljenih navijača odlučio je preskočiti ogradu i zatrčati se prema igračima "kraljevskog kluba". Policija ga je brzo zaustavila i oborila na tlo pa potom odvela s mjesta događaja.

"Dobro sam, ali me malo boli glava", rekao je navijač za Marcu. Na snimci incidenta može se vidjeti kako se drži za glavu nakon što je oboren. Policija navijača nije udarila, no moguće da je pri padu učinio nezgodan pokret ili udario glavom. "Samo sam želio upoznati Luku Modrića . Ovo je prvi put u životu da sam ga vidio. Znam da sam pogriješio, no doista sam ga samo želio upoznati. Bio bi to najbolji trenutak u momče životu", objasnio je navijač. Snimku možete pogledati OVDJE .

Modrić i Toni Kroos u tom trenutku još uvijek nisu bili izašli iz autobusa kada se mladi navijač pokušao probiti kroz zaštitare kluba i njemačku policiju. Vidio je da je Modrić uzeo svoj kofer i zaputio se ravno prema hotelu. Navijač mu nije bio niti blizu. Nakon što su ga oborili, zaštitari i dva njemačka policajca uzeli su njegove podatke.

"Neće biti novčano kažnjen. Podatke smo uzeli samo kako bismo mogli ponijeti izvješće o događaju. Maloljetan je i treba biti oprezan jer je riječ o potencijalno opasnom ponašanju", rekao je njemački policajac koji je zaustavio navijača. Premda je obaranje bilo poprilično oštro, objasnili su kako u ovakvim slučajevima nije moguće raspoznati namjere navijača, čak i ako je riječ o maloljetniku.

