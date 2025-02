Nastavi li ovako, Dinamo će biti prvak! Navijači su razočarani, ali morali bi znati jednu stvar

Dinamo je upisao novi poraz, šesti u ovoj HNL sezoni, i to nikako ne izgleda dobro, uz to su upravo u derbijima s Rijekom, Hajdukom i Osijekom osvojili najmanje bodova u odnosu na te klubove koji se bore za vrh. Prvi je to poraz Fabija Cannavara na klupi plavih u našoj ligi, koja je označena kao apsolutno primarni cilj, izgubio je 1:2 od Osijeka i tako su plavi propustili priliku približiti se Rijeci i Hajduku, koji su, eto, baš prije Dinama također izgubili. Bila je to doista lijepa prilika za Dinamo, no propuštena je i sad plavi imaju još jedno kolo manje za dostizanje, a možda i prestizanje konkurencije, dok su si na vrat nabili i Osijek, pa i Varaždin, koji imaju samo dva boda manje od trećeplasirane plave momčadi.

No, iako je Dinamo izgubio u Osijeku, igra plavih je za svaku pohvalu, bar dobar dio nje. Ono što nije bilo dobro je defenziva, plavi su nakon dva udarca iz kuta primili dva pogotka i nažalost po njih, to je bilo dovoljno da domaćini proslave tu veliku pobjedu, a Cannavaru pošalju poruku da će na defenzivi morati još poraditi. To prije jer je bio najbolji obrambeni igrač, braniti suparničke prekide ne bi smio biti prevelik problem.

Sve ostalo na toj utakmici u Opus Areni bilo je na strani Dinama i zapravo je nevjerojatno da s takvom igrom plavi nisu došli kući s tri boda i ozbiljno napali dva vodeća kluba, stvorili im dodatni pritisak smanjenjem zaostatka. U prvoj utakmici Fabija Cannavara u našoj ligi, onoj protiv Istre, koju je Dinamo dobio s 3:1, nije nam se svidjela igra plavih u prvom poluvremenu iako je trener plavih i u tih 45 minuta vidio dobre stvari od svojih igrača, no onda je drugi dio susreta Dinamo izgledao vrlo moćno, stiskao je Istru i nije joj dao da diše.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

E, takav goropadan Dinamo vidjeli smo u Osijeku, ali sad ne u dijelu utakmice, već tijekom cijelog susreta. Ne sjećamo se kada smo zadnji put vidjeli takav Dinamo, jak, brz, opasan, prodoran i gotovo je nevjerojatno izgubiti takvu utakmicu u kojoj si dominantan, u kojoj ti suparnički golman skine nekoliko 'zicera', u kojoj dva puta pogodiš vratnicu i jednom prečku, u kojoj je možda lopta i prešla crtu, ali to suci nisu tako vidjeli.

Navijače Dinama sigurno je razočarao taj poraz, ali igrom ne bi smjeli biti razočarani, igra plavih kakvu smo vidjeli mora kod njih buditi velik optimizam za nastavak sezone i borbu za naslov prvaka. Bude li Dinamo igrao kao u Osijeku, ne bi smjelo biti bojazni; budu li takvu igru mogli držati u kontinuitetu, bit će glavni favoriti za naslov prvaka bez obzira na to što još uvijek imaju isti bodovni zaostatak kao i prije ovog kola.

Ako smo u Osijeku vidjeli Cannavarov rukopis, a nema razloga ne vjerovati da je tako, onda će plavi ovo proljeće izgledati jako dobro. Jer, vidjeli smo i njegov željeni presing, vidjeli smo i okomitu, brzu igru, brz reposjed lopte i onda ponovno brz napad u kojem se ne igra do besvijesti među stoperima pa posjed samo raste, a učinka nema.

Iako kod navijača Dinama ima razočaranja zbog gubitka tri boda, morali bi u svemu vidjeti i puno dobrih stvari na kojima mogu gajiti optimizam. I to ne optimizam bez pokrića jer Dinamo je i nakon Milana pokazao da može igrati jako dobar nogomet, u Osijeku je bio baš dobar i jednostavno nije imao sreće ili možda malo više koncentracije u tim prilikama koje je stvorio.

Dinamo je igrao jako dobro, no u borbi za naslov prvaka dojam nije toliko važan koliko je god bilo lijepo gledati igru plavih. No, nastave li ovako igrati Zagrepčani imaju velike šanse dostići i prestići Rijeku i Hajduk koji su i dalje ispred njih. No, Rijeka i Hajduk pokazali su velike probleme u organizaciji svoje igre za razliku od Dinama koji je igru imao.

Nema razloga da Cannavaro ne nastavi s igrom kao u Osijeku, i sam je ustvrdio da svojim igračima nema baš ništa zamjeriti zbog izdanja u Osijeku, i to je vrlo logična izjava jer plavi su doista izgledali jako dobro. Sad je na Cannavaru da zadrži tu razinu igre u nastavku sezone, bude li tako, plavi se imaju čemu nadati do kraja prvenstva bez obzira na to što bude radila konkurencija, a imat će priliku svoju kvalitetu pokazati i u izravnim sučeljavanjima s vodećima.