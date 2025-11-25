Naši Portali
JOŠ NIJE SVE GOTOVO

Našičani nisu izdržali pakao Beograda, ali evo što treba njima i Sesvetama za prolaz u Europi

Beograd: Utakmica petog kola grupne faze EHF Europske lige između RK Partizan i RK Nexe
Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
25.11.2025.
u 23:30

Našičanima treba pobjeda u zadnjem kolu doma protiv Ademara, dok će Sesvečani morati pobijediti u gostima jaki švedski Kristianstad

Rukometaši Nexea i Sesvete Triglav osiguranja upisali su poraze u petom kolu svojih skupina Europske lige, No, obje momčadi i dalje imaju šansu proći među 16 najboljih. Našičanima treba pobjeda u zadnjem kolu doma protiv Ademara, dok će Sesvečani morati pobijediti u gostima jaki švedski Kristianstad.

Našičani su sjajno krenuli u Beogradu, poveli s 2:1 i onda stali. Domaćin je napravio seriju 6:0 i tu pomoći više nije bilo. Doduše, stigli su gosti do minus jedan u 39. minuti) ali dalje nije išlo. Petar Ivanić postiže tri pogotka za redom za novu i nedostižnu prednost Partizana. Najefikasniji kod Nexea bili su Luka Moslavac i Ognjen Cenić s po pet pogodaka. Kod Partizana najefikasniji je bio “crni bombarder”, Crnoglavac s osam. U dugoj utakmici skupine Ademar je svladao Kadetten (trener Horvat, Car, 13 obrana, P. Martinović 3) s 30:27. Nakon četiri utakmice bez gledatelja u Europi, rukometaši Partizana dočekali su punu dvoranu na Banjici. Naravno, nije moglo proći bez incidenta. Tako su u “grobari”, navijači Partizana, u nekoliko navrata skandirali Ustaške pi...ke, i Nek umre ustaša. Slušajući neke navijače iza mene većina nema pojma gdje se nalaze Našice, odnosno ne znaju u kojem su dijelu Hrvatske.

- Skupo nas je koštao loš početak, promašili smo čak tri sedmerca i puno zicera a to je za jednu ovakvu utakmicu previše. Pokušali smo s obranom 5-1 u nastavku nešto napraviti. Imali smo puno problema s njihovim kružnim napadačima. Prva meč lopta za prolaz dalje nije iskorištena, drugu imamo an svom parketu. Nažalost, ovaj dio moramo igrati bez Lučina koji mora na operaciju. Da, da bi pobijedili u gostima vratari su morali biti bolji, kao i igra u obrani - rekao je Krešimir Ivanković, trener Našičana.

Sesvećani su nakon osam utakmica bez poraza, izgubili. I to opet od Vardara. U Skopju je bilo minus pet, u Jelkovcu nevjerojatnih minus 14 (24:38). Kod domaćih najefikasniji je bio Dumenčić s pet pogodaka. U drugoj utakmici ove skupine Kristianstad je pobijedio Toulouse s 34:26.
Ključne riječi
rukomet Sesvete Nexe

