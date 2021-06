Naši slavni glumci i pjevači prate vatrene i tvrde: Ćiro je u ovome u pravu

Da se među našim slavnima kriju nogometni zaljubljenici, odavno svi znaju. Jedan od njih nam tvrdi – svi smo mi pjevači propali centarfori! Za vrijeme aktualnog Europskog prvenstva i oni su, kao i ostali navijači vatrenih, emotivno proživljavali naše nastupe.

– Svi smo bili skeptici, moramo priznati. Odavale su prve dvije utakmice takvo ozračje i to je normalno. Ali sada, kada vidite našeg kapetana Luku Modrića da s onakvom emocijom dočeka kraj utakmice, morate biti veseli. Mislim da je Ćiro u pravu kada kaže da nas se sada svi moraju bojati. Sada svi vjerujemo da možemo do kraja. Dobili smo Španjolsku pa ako od njih i ispadnemo, nije to tolika drama – govori nam poznati glumac i televizijski voditelj Tarik Filipović.

Atmosfera je sjajna

Jeste li u kontaktu s vatrenima?

– Čuo sam se s nekima, kažu da je atmosfera sjajna. Moramo ih razumjeti. Bila je naporna sezona, oni sada stalno putuju, nije to lagan tempo. Sada su se u pet ujutro vratili u Rovinj. Imaju nekoliko dana odmora, ali umor je velik.

Hoćete li se uputiti u Kopenhagen?

– Utakmice najčešće gledam sa sinovima. Razmišljao sam o odlasku u Kopenhagen, ali u ovoj ludnici oko korone, ne znam. Vidim da se puno naših poznanika sprema ići, tako da sam i ja još na vagi – priznao je i nekadašnji rekreativni nogometaš.

– Ja sam se nogometa ostavio još prije šest-sedam godina. Ne igram više kontaktne sportove osim malo sa sinovima, bojim se zbog koljena. Držim se teatra. Bili smo kratko zatvoreni, ali igramo sve vrijeme, izvodimo predstave. Izvadio sam svoju “najtežu artiljeriju” i ne dam se.

Njegov kolega Hrvoje Kečkeš poznat je u zagrebačkim krugovima kao navijač Dinama i dobar “hakler”. Na pitanje koji mu je najdraži potez na ovome Euru, bez razmišljanja odgovara:

– Modrićev gol. Definitivno! Čini mi se da smo se sada napokon konsolidirali, izašli na pravi put. Jedna ovakva pobjeda nam je trebala. S razlogom možemo biti optimisti. Mislim da je Španjolska u ovom trenutku i s ovakvom igrom kakvu su pokazali protivnik s kojim se možemo nositi. Bit će to jako zanimljiva utakmica, sigurno teška, ali nadam se pobjedi.

Ovoga puta neće na tribine.

– Utakmice gledam u kvartu s ekipom. Malo je komplicirano putovati, potrebno je puno ranije sve to planirati. Bojim se da ovoga puta ništa od putovanja.

Najdraži trenutak koji je kao navijač Hrvatske doživio još je uvijek u svježem sjećanju.

– Vatrene pratim uživo još od 1996. i Engleske. Hvala Bogu pa su nam priuštili od tada do danas stvarno sjajne trenutke, ali vjerojatno ono što je najsvježije to i ostaje. Bio sam na tribini kada je sudac odsvirao kraj protiv Engleske u Moskvi, u polufinalu SP-a. Bio sam i na polufinalu 1998. kada smo izgubili od Francuza pa je ovo bio jedan korak dalje, sama radost, nije bilo nikakvog razloga za tugu – zaključio je.

Još jedan poznati glumac, Vedran Mlikota, prati vatrene u stopu, a posebno svaku prvu utakmicu velikog natjecanja.

– Imamo već tradiciju da prvu utakmicu velikog natjecanja, SP-a ili EP-a, gledamo kod punca i punice Đanija Stipaničeva. Ondje bude puno nas pjevača, glumaca iz Komedije... Roštiljamo, družimo se i tako… Putovati na utakmice neću. Volim gledati utakmice na miru, kod kuće. Drago mi je što smo prošli dalje, a znam da vi novinari volite pitati gdje nam je domet, ali to sam Bog dragi zna.

Upitali smo ga tko mu je najdraži vatreni?

– A moj Ante Rebić – sigurno je odgovorio.

No, nisu samo glumci navijači vatrenih. Ne daju se ni pjevači. Među njima je i jedan kojemu je Ćiro prigovorio što se ostavio nogometa – Boris Novković.

– Još sam uvijek zaljubljenik u nogomet, ali ga ne pratim svakodnevno. Jedino što nikako ne zaobilazim je kada igra reprezentacija. Pratim sve, od kvalifikacija pa do završnog turnira. Pratio sam i sada sve utakmice. Mogu reći da se još jednom dokazalo kako je tanka linija od ničega do nečega. Svi smo bili skeptični, a onda jedan gol, pet minuta dobre igre, jedna mala zraka sunca može promijeniti sve. Drago mi je da su dečki to uspjeli. To će sada sigurno utjecati na to da igra bude odlična, a na rezultat je teško utjecati jer tu igra ipak i faktor sreće – smatra Novković, koji također neće putovati u Dansku.

– Gledam kod kuće utakmice, nekada sam, nekad s djecom. Prošla su vremena kada sam išao gledati u velikim skupinama i sa svime popratnim što tu ide, haha. Ne želim izazivati sudbinu da putujem čisto radi zabave, a i zaokupljen sam novim videobrojem i albumom.

Jeste li kada zaigrali s nekim od Dalićevih igrača?

– Igrao sam nogomet s onom generacijom koja je bila moja, od Robija Prosinečkog, Zvone Bobana… S ovom generacijom mogu samo PlayStation igrati, haha – našalio se Boris.

Ćiro je uvijek govorio da ste bili dobar bočni igrač, kako ste zadovoljni sadašnjim našim bočnim igračima?

– Ja sam bio moderan, brz bočni igrač za svoje vrijeme. Dobro sam baratao loptom.

No, njegov drugi kolega ne bi se složio s njim o podacima o Novkovićevoj karijeri.

– Novković je bio “desetka” čista, imao je izvrsnu tehniku. On ne bi bio dobar bek. Imao je kreaciju puno bolju, nego što je imao obrambenu reakciju, sorry, Boris – rekao nam je dobro raspoloženi Goran Karan.

– Ja sam bio lijevo smetalo. Ali ima među pjevačima sjajnih igrača: Zečić, Giuliano, Hari Rončević, Alen Nižetić, Bralić. Čak i pokojni Oliver. Ja sam stalno na Bačvicama. Igram gdje god i kad god.

Iako je bio čest gost na humanitarnim utakmicama, s igračima iz aktualnog rostera, nije igrao.

– Znam nekoliko njih iz ove ekipe, ali dijeli nas generacijski jaz. Zadnjih godina nije baš bilo previše ni ovih humanitarnih stvari, a mislim da fali i mlađih igrača kojima je nogomet bio osnovno sredstvo izražavanja. Svaki od nas pjevača je bio promašeni centarfor, haha.

Vratili smo se onda na igru Hrvatske, a Karan smatra:

– Bilo je nekoliko sjajnih utakmica, drago mi je da smo se konsolidirali. Prošli smo kada smo trebali proći. Navikli smo se na visoke rezultate domaćeg nogometa. Nadam se samo da ćemo se ponašati kao Talijani i provući se kroz grupu, a onda postati prvaci.

Već zna gdje će pratiti utakmicu.

– Znam da ću biti na Bolu, imam neki radni angažman nakon utakmice pa ćemo vidjeti hoćemo li započeti s “Vagabundo” ili “Lipa si, lipa”.

Volim prepoznatljive dresove

A što on očekuje od susreta sa Španjolskom?

– Nećemo ništa čarati-barati. Ja navijam za naše, ali izvolite. Tu je balun, tu je teren, tamo je branka, dajte gol. Kao u “Alanu Fordu”: ako želiš pobijediti, ne smiješ izgubiti.

Za kraj nam je naglasio:

Ovo molim te zapiši: Jako mi je drago vidjeti nas u dresu s crvenim i bijelim poljima jer je to najprepoznatljiviji dres na svijetu. A ono crno, crnje, sivo, plavo, sami sebi oduzimamo prepoznatljivost. Ovako cijeli svijet zna tko smo. Onako kada se stavimo u nešto, ne znamo ni mi koji smo. A to se vidi i po igri.

Morat ćemo ga razočarati. Zapisati hoćemo, ali Hrvatska će protiv Španjolske ipak zaigrati u rezervnim, crnim dresovima.

