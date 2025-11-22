Naše rukometašice više ne mogu do prvog mjesta na Croatia kupu

Rukometašice Hrvatske više ne mogu do prvog mjesta na Croatia kupu koji se igra u Poreču. Naime, Poljska i Senegal odigrali su bez pobjednika – 27:27 pa Senegalke imaju tri, Poljska jedan, a Hrvatska nijedan bod.

Hrvatska sutrašnjom pobjedom nad Poljskom može sam do drugog mjesta, a u slučaju neodlučenog prvi će biti Senegal. Pobijedili nas Poljska s triili više razlike onda će one osvojiti turnir.

Najefikasnija kod Poljske bila je Balsam sa šest pogodaka, dok su kod Senegalki najefikasnije bile Dapina i Fall s po šest pogodaka. Hrvatska i Poljska igraju sutra u 17 sati, uz prije nos na RTL 2.