Naša najiskusnija gimnastičarka: 'Trudim se živjeti američki, a hraniti se europski'

Završno odbrojavanje do Osijeka, ali i povratka u Hrvatsku, krenulo je na drugom kraju svijeta, u Americi gdje se naša najiskusnija članica ženske reprezentacije, Tijana Korent (35) posljednja tri mjeseca priprema za nastup u Osijeku.

- Trenutno se nalazim u Danburyju, gradu u saveznoj državi Connecticut, ali u stankama od treninga imala sam priliku na kratko otići i do New Yorka, Bostona, slapova Niagare… Došla sam ovdje 15. siječnja, a vraćam se doma sljedećeg tjedna i odmah idem za Osijek - javila se Tijana iz Amerike.

- Pružila mi se prilika da treniram u super uvjetima, bez ograničenja, a kako tu već 20 godina radi hrvatski trener Siniša Babić, on mi je pomogao oko svega. Do sada sam u Americi bila samo turistički, a kako mi se ukazala prilika da vidim kako je to i trenirati tamo, prihvatila sam jer sam željela promjenu. Ja sam u svom klubu u Nedelišću jedina vježbačica na reprezentativnoj razini, zato sam željela iskusiti kako je to trenirati u punoj dvorani sa sebi sličnima.

Ova svjetska putnica tako je spojila ugodno s korisnim.

- Uvijek sam željela otići u Ameriku na nekoliko mjeseci i vidjeti kako tu ljudi žive, upoznati njihov način treninga i poimanje sporta. I stvarno sam ugodno iznenađenja. Naravno, nedostaje mi obitelj, ali i naša hrana. Na žalost, ovdje se sve bazira na brzoj hrani i gotovim jelima, a za mene kao sportaša to nije dobro, zato se trudim kuhati zdravo, jer o hrani mi ovise i trening i oporavak. Trudim se živjeti američki, a hraniti se europski.

Tijana je tako u Americi otvorila novi olimpijski ciklus koji će završiti upravo u Americi, u Los Angelesu 2028. Jedna od stanica na putu do LA-a gimnastičarima će biti upravo Osijek.

- Nisam razmišljala o LA-u. Ne želim si postavljati tako dugoročne planove. Idem godinu po godinu. Da se ne razočaram. Ako mi se dogodi ozljeda, a napravila sam plan za 2028., teže bi mi bilo sve to prihvatiti. Zato idem polako. Ponosna sam što je upravo naš Osijek jedno od kvalifikacijskih turnira za LA, to je za nas hrvatske sportaše posebna čast i zadovoljstvo, ali istovremeno i veći pritisak. Tko nije nastupio u onoj atmosferi u Osijeku, teško će razumjeti. Gimnastika je sport sekunde, čak i stotinke. U takvom pritisku pune dvorane lako nešto krene po krivu.

No, ova specijalistica za preskok i te kako se znala nositi s „osječkim pritiskom“. Na dosadašnjih 15 izdanja DOBRO World Cupa čak 11 puta bila je u finalu, osvojila srebro 2009., broncu 2010., četiri puta bila četvrta, a prošle godine peta.

- Nisam gledala listu prijava za Osijek ove godine. Ne usudim se. Samo sam čula da dolaze strašna imena. I to mi je previše informacija, nasmijala se Tijana.

- Možda samo Pariz ima takve brojke kao Osijek, nitko drugi nije na toj razini. Jednostavno, svi sportaši vole doći u Osijek jer se tamo osjećamo posebno, sve je podređeno nama, svi brinu o nama, natjecanje je super organizirano, puna dvorana… Sve to je veliko priznanje za Osijek i hrvatsku gimnastiku.

Tijana ne krije da posljednji mjeseci, prije dolaska u Ameriku, nisu bili najbolji za nju.

- Na Prvenstvu Hrvatske prošle godine dogodila mi se parcijalna ruptura stražnjeg mišića lože i tetive, krpala sam se nekako da bih nastupila na Svjetskom kupu u Szombathelyju, ali onda sam morala skroz stati. Liječnici su rekli da stanem sa svim vrstama napora i treninga i da se kvalitetno posvetim oporavku. Poslušala sam savjet, to sam odradila iako je malo bio problem, nisam navikla ne biti u dvorani toliko dugo. Međutim, u mojim godinama je bitno poslušati tijelo i odraditi oporavak da se ozljeda ne bi još više zakomplicirala i da ne dođe do neplaniranog prekida karijere. Sve to je sada iza mene, dobro se osjećam, nadam se da ću biti u potpunosti spremna do Osijeka i da ću se tamo moći pokazati u najboljem svjetlu sa svojim skokovima. Nakon Osijeka čekaju me još Svjetski kupovi u Dohi, Kopru i Varni i EP u Njemačkoj gdje se nadam da ću biti na vrhuncu forme- zaključila je Tijana, prva Hrvatica koja je bila u pojedinačnom finalu EP-a i to dva puta.