HRVATSKI KUP

Napokon poznati termini svih utakmica osmine finala: Evo kad će igrati Rijeka i Mladost

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.10.2025.
u 17:37

Razlog ovako ranog termina je što stadion Brdo u bjelovarskom naselju Ždralovi nema reflektore pa će utakmica krenuti u rano poslijepodne

Do danas su bili poznati termini samo sedam od osam utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog Kupa. Čekalo se da se oko termina usuglase branitelj naslova Rijeka i prvoplasirane momčadi Druge Nogometne Lige (trećeg ranga hrvatskog nogometa) - Mladosti iz Ždralova.

Problem su predstavljali termini Rijekinih europskih utakmica budući da hrvatski prvak igra i Konferencijsku ligu, no na kraju je odlučeno da će klubovi igrati trećeg prosinca od 13 sati. Razlog ovako ranog termina je što stadion Brdo u bjelovarskom naselju Ždralovi nema reflektore pa će utakmica krenuti u rano poslijepodne budući da će zbog skorašnjeg pomicanja sata u prosincu biti vrlo malo dnevnog svjetla.

VEZANI ČLANCI: 

Preostale utakmice igrat će se dosta ranije pa će tako već sljedećeg tjedna snage odmjeriti Rudeš i Gorica, BSK i Slaven Belupo, Varaždin i Osijek, Lokomotiva - Varteks te Cibalia i Hajduk. Kurilovec i Istra igrat će petog studenog, a do danas je najkasniji termin bio onaj između Karlovca i Dinama. Taj će se susret igrati 18. studenog.

