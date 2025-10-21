Naši Portali
NOVE PROMJENE

Nogomet neće biti isti uvede li se ovo pravilo: Razmatra se famozni 'Wengerov zakon'

FIFA Club World Cup - Final - Chelsea v Paris St Germain
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.10.2025.
u 16:41

Analizirat će se na godišnjem sastanku pred tijelom koje čini 23 igrača i 11 sudaca, a predsjeda mu upravo Wenger. Ako prijedlog prođe, bit će poslan na opći sastanak predviđen za veljaču

Legendarni trener Arsenala Arsene Wenger zaposlio se u FIFA-i nakon što se oprostio od aktivnog treniranja te je već godinama njen glavni čovjek za globalni razvoj nogometa. Sada je pred IFAB-om (Međunarodnim odborom nogometnih saveza) po drugi puta predstavio svoju ideju novog pravila kod suđenja zaleđa.

Wenger je svoju zamisao prvotno predstavio prije dvije godine, a njegovo pravilo (koje je španjolski list AS nazvao 'Wengerovim zakonom') znači da se zaleđe više ne bi sviralo u slučajevima kada je samo jedan dio napadačeva tijela ispred obrambenog igrača. Drugim riječima, napadač bi u zaleđu morao biti cijelim tijelom te bi trebala postojati jasna, vidljiva udaljenost između braniča i protivničkog napadača.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH'

Wengerov zakon za determiniranje zaleđa koristio bi se loptama s ugrađenim čipovima, kamerama na stadionima i drugim tehnologijama. Da bi pravilo bilo uvedeno, mora proći glasanje IFAB-a.

- Analizirat će se na godišnjem sastanku pred tijelom koje čini 23 igrača i 11 sudaca, a predsjeda mu upravo Wenger. Ako prijedlog prođe, bit će poslan na opći sastanak predviđen za veljaču. Čak 95 posto prijedloga koji dođu do tog sastanka obično bude odobreno - rekao je u emisiji Carrusel Deportivo bivši španjolski međunarodni sudac Iturralde Gonzalez.

Cilj pravila bio bi povećati broj golova i smanjiti kontroverze kod minimalnih zaleđa poput slučajeva kada je napadač vrhom kopačke ispred braniča i sličnih situacija. Mnogi ipak strahuju kako bi moglo značajno promijeniti defenzivnu strukturu i taktiku. Bude li pravilo prihvaćeno, prvo će biti testirano u manjim ligama i natjecanjima. 

Avatar Banana man
Banana man
17:02 21.10.2025.

Hjduk je onda 100% prvak!

GO
Gof33
16:59 21.10.2025.

ima dosta toga što bi se u nogometu dalo popraviti, po pitanju pravila, napr. da se uvede (pogotovo kod omladinskog nogometa, gdje se uči nogomet) da zamjenjeni igrač može ponovno ući u igru, te veći broj zamjena. Igrači bi se osvježili, dinamika veća a veći broj igrača bi dobilo šansu igrati i razviti se.

