Nogomet neće biti isti uvede li se ovo pravilo: Razmatra se famozni 'Wengerov zakon'

Legendarni trener Arsenala Arsene Wenger zaposlio se u FIFA-i nakon što se oprostio od aktivnog treniranja te je već godinama njen glavni čovjek za globalni razvoj nogometa. Sada je pred IFAB-om (Međunarodnim odborom nogometnih saveza) po drugi puta predstavio svoju ideju novog pravila kod suđenja zaleđa.

Wenger je svoju zamisao prvotno predstavio prije dvije godine, a njegovo pravilo (koje je španjolski list AS nazvao 'Wengerovim zakonom') znači da se zaleđe više ne bi sviralo u slučajevima kada je samo jedan dio napadačeva tijela ispred obrambenog igrača. Drugim riječima, napadač bi u zaleđu morao biti cijelim tijelom te bi trebala postojati jasna, vidljiva udaljenost između braniča i protivničkog napadača.

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Wengerov zakon za determiniranje zaleđa koristio bi se loptama s ugrađenim čipovima, kamerama na stadionima i drugim tehnologijama. Da bi pravilo bilo uvedeno, mora proći glasanje IFAB-a.

- Analizirat će se na godišnjem sastanku pred tijelom koje čini 23 igrača i 11 sudaca, a predsjeda mu upravo Wenger. Ako prijedlog prođe, bit će poslan na opći sastanak predviđen za veljaču. Čak 95 posto prijedloga koji dođu do tog sastanka obično bude odobreno - rekao je u emisiji Carrusel Deportivo bivši španjolski međunarodni sudac Iturralde Gonzalez.

VEZANI ČLANCI:

Cilj pravila bio bi povećati broj golova i smanjiti kontroverze kod minimalnih zaleđa poput slučajeva kada je napadač vrhom kopačke ispred braniča i sličnih situacija. Mnogi ipak strahuju kako bi moglo značajno promijeniti defenzivnu strukturu i taktiku. Bude li pravilo prihvaćeno, prvo će biti testirano u manjim ligama i natjecanjima.