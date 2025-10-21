Prihod od nogometne utakmice Baskije i Palestine ide u Pojas Gaze

Prihod od prijateljske nogometne utakmice između Baskije i Palestine otići će humanitarnoj organizaciji u Pojasu Gaze, priopćio je u utorak Baskijski nogometni savez.

Utakmicu će igrati 15. studenoga na stadionu San Mames u Bilbau, domu prvoligaša Athletica.

"Prihod od prodaje ulaznica za ovu utakmicu, koja je nastala s jasnim ciljem solidarnosti kako bi se zahtijevao i obranio mir, bit će doniran nevladinoj organizaciji koja radi na humanitarnim naporima u Gazi", izvijestio je savez.

Ulaznice se prodaju po cijeni od 20,50 eura do 31,50 eura, a na tribinama se očekuje 53.330 gledatelja.

Navijači Athletic Bilbaa, simbola autonomne pokrajine na sjeveru Španjolske, na svojim utakmicama pružaju podršku Palestini u borbi za slobodu.

Krovna nogometna federacija Fifa priznala je 1998. nacionalnu reprezentaciju Palestine, ali posljednju utakmicu na svom terenu odigrala je 2019. na Zapadnoj obali, neriješeno 0-0 protiv Saudijske Arabije. Od tada se seli zbog izraelske okupacije, a susjedni Jordan joj je najčešće mjesto domaćinstva s obzirom na palestinsku dijasporu i izbjeglice.

Baskija, gdje postoji izražena želja za neovisnošću od Španjolske, ima nogometnu reprezentaciju kojoj je dopušteno igranje prijateljskih utakmica pa je prošle godine u Bilbau odigrala 1-1 s Urugvajem.

Za utakmicu s Palestinom pozvat će igrače iz španjolske lige i inozemstva. Zasad je nepoznato hoće li joj izbornik biti Jagoba Arrasate (47), koji je lani vodio ekipu protiv Urugvaja, dok je bio trener Osasune hrvatskog napadača Ante Budimira. Arrasate je sada trener prvoligaša Mallorce.

Baskijski trener Javier Clemente (75), koji je bio izbornik Španjolske od 1992. do 1998., ponudio se javno za vođenje te utakmice.

"Ovo je prekrasna, ispravna i zaslužena inicijativa. Mislim da nema sumnje u zlostavljanje koje trpe Palestinci", rekao je Clemente za radijsku postaju Cadena SER.

"Pozovu li me, neće biti problema. Ali za ovakvu utakmicu neće biti teško pronaći izbornika", zaključio je.