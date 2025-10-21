Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Bilbao

Prihod od nogometne utakmice Baskije i Palestine ide u Pojas Gaze

La Liga: Athletic Club vs Mallorca
Cordon Press/SIPA USA
VL
Autor
Hina
21.10.2025.
u 15:35

Prihod od prodaje ulaznica za ovu utakmicu, koja je nastala s jasnim ciljem solidarnosti kako bi se zahtijevao i obranio mir, bit će doniran nevladinoj organizaciji koja radi na humanitarnim naporima u Gazi, izvijestio je savez

Prihod od prijateljske nogometne utakmice između Baskije i Palestine otići će humanitarnoj organizaciji u Pojasu Gaze, priopćio je u utorak Baskijski nogometni savez.

Utakmicu će igrati 15. studenoga na stadionu San Mames u Bilbau, domu prvoligaša Athletica.

"Prihod od prodaje ulaznica za ovu utakmicu, koja je nastala s jasnim ciljem solidarnosti kako bi se zahtijevao i obranio mir, bit će doniran nevladinoj organizaciji koja radi na humanitarnim naporima u Gazi", izvijestio je savez.

Ulaznice se prodaju po cijeni od 20,50 eura do 31,50 eura, a na tribinama se očekuje 53.330 gledatelja.

Navijači Athletic Bilbaa, simbola autonomne pokrajine na sjeveru Španjolske, na svojim utakmicama pružaju podršku Palestini u borbi za slobodu.

Krovna nogometna federacija Fifa priznala je 1998. nacionalnu reprezentaciju Palestine, ali posljednju utakmicu na svom terenu odigrala je 2019. na Zapadnoj obali, neriješeno 0-0 protiv Saudijske Arabije. Od tada se seli zbog izraelske okupacije, a susjedni Jordan joj je najčešće mjesto domaćinstva s obzirom na palestinsku dijasporu i izbjeglice.

Baskija, gdje postoji izražena želja za neovisnošću od Španjolske, ima nogometnu reprezentaciju kojoj je dopušteno igranje prijateljskih utakmica pa je prošle godine u Bilbau odigrala 1-1 s Urugvajem.

Za utakmicu s Palestinom pozvat će igrače iz španjolske lige i inozemstva. Zasad je nepoznato hoće li joj izbornik biti Jagoba Arrasate (47), koji je lani vodio ekipu protiv Urugvaja, dok je bio trener Osasune hrvatskog napadača Ante Budimira. Arrasate je sada trener prvoligaša Mallorce.

Baskijski trener Javier Clemente (75), koji je bio izbornik Španjolske od 1992. do 1998., ponudio se javno za vođenje te utakmice.

"Ovo je prekrasna, ispravna i zaslužena inicijativa. Mislim da nema sumnje u zlostavljanje koje trpe Palestinci", rekao je Clemente za radijsku postaju Cadena SER.

"Pozovu li me, neće biti problema. Ali za ovakvu utakmicu neće biti teško pronaći izbornika", zaključio je.
Ključne riječi
Prijateljska utakmica nogomet Athletic Bilbao Palestina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Humanitarna akcija

Prilika koja se ne propušta: Evo kako do raritetnih potpisanih dresova Modrića, Olma, Vlaovića...

Humanitarna udruga „Veliko srce, malom srcu“, pokrenula je akciju „Daruj otkucaj života“ kojoj je cilj kupnja uređaja za pomoć djeci s prirođenim srčanim greškama. Akcija traje do 25. prosinca, a veliki dio ukupnog novčanog iznosa (69.822,51 eura) pokušat će se prikupiti kroz tri humanitarne aukcije koje je na platformi MatchWornShirt, službenom partneru GNK Dinama, pokrenula Dinamova zaklada Nema predaje, suorganizator humanitarne akcije. Na aukciji su raritetni dresovi nogometaša, ali i Ivice Kostelića, Tina Srbića, Zrinke Ljutić...

Učitaj još