Nakon velike drame u Herceg Novom, Mladost ipak prošla u polufinale

Nakon velike drame vaterpolisti Mladosti ipak su uspjeli obraniti prednost od četiri pogotka iz zagrebačke utakmice. Žapci su u Herceg Novom, u utakmici igranoj pod balonom, izgubili od domaćeg Jadrana (6:9) ali su ipak izborili prolaz u polufinale Eurokupa. A jako malo je nedostajalo da to bude još jedan kiks Zagrepčana začinjen velikim preokretom suparnika.

Kad je Luka Bukić u drugoj četvrtini pogodio za 4:0 a potom i Ante Vukičević za 5:1, mladostaši su u tom trenutku imali ukupnih "plus osam", činilo se da je sve riješeno. No, onda se Zagrepčanima počelo događati ono što im se često događalo tijekom sezone a to je da u trećoj i posljednjoj četvrtini posustanu.

Tako se i dogodilo da gosti u trećoj nisu postigli niti jedan pogodak a u četvrtoj samo jedan a njega je postigao Franko Lazić, jedini dvostruki strijelac Mladosti, za (6:7). Primili su mladostaši još dva (6:9) ali srećom ne i deseti pogodak koji bi doveo razrješenja izvođenjem peteraca. A malo je i za to nedostajalo jer Ivović je 36 sekundi prije kraja pogodio vratnicu a imali su domaćini i posljednji napad ali tih 15 sekundi, srećom, iskoristili nisu.

Osim dva pogotka Lazića, po jednom su za Zagrepčane zabijali Toni Bušić, Ivan Buljubašić, Luka Bukić i kapetan Ante Vukičević. Za domaćine po dva pogotka zabili su Jovan Vujović, Strahinja Gojković i Vasilije Radović.

U polufinalu natjecanja igrat će mladostaši protiv Radničkog iz Kragujevca, istog onog protivnika, krcatog srpskim reprezentativcima, koji je prošle jeseni zagrebački klub izbacio iz Lige prvaka. Eto lijepe prilike za uzvrat.