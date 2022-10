Najpopularniji MMA borac u regiji: 'Dva izroda iz Zagreba sprdaju se s Olujom i stavljaju traktore'

Medijski najeksponiraniji MMA borac na ovim prostorima, Vaso Bakočević, žestoko je napao i isprozivao hrvatskog borca Filipa Pejića s kojim je prije nekoliko mjeseci izmijenio nekoliko uvredljivih komentara na društvenim mrežama.

Crnogorac Bakočević se formalno umirovio od MMA poslije teškog poraza od od Brazilca Dennera, ali se ipak odlučio vratiti borbama.

- Ja ne znam odakle nekim ljudima samopouzdanje. Da vidite vi to kurčenje, morate paziti kako se njima obraćate. Uzet ćemo za primjer Filipa Pejića. Našeg prijatelja iz Zagreba. Znači Filip Pejić u posljednjih šest mečeva ima pet poraza.

Lik se bori jednom do dvaput godišnje, u tih pet poraza on je uspio i biti nokautiran, i udavljen, uspavan i tako isprebijan da se ne bori već godinu dana jer ga je posljednji protivnik poslao na rekonstrukciju lica. Pazite sad ovo, taj lik se k*rči. Izazovem ja Pejića i meni lik odgovori ovako: 'Ma kakav superfight, što ćeš ti sa mnom?' - poručio je Bakočević i dodao:

- Pošto Pejić nema gram mozga, netko iz njegove ekipe tko ima, vjerojatno Dražen Forgač, ga je posavjetovao da treba uzeti meč sa mnom jer tu nema što izgubiti. Zatim me je prozvao, onda su to svi prenijeli i ljudi su komentirali, neki za mene, a neki za njega. Onda je Pejić ljudima u komentare stavljao traktore, što nisam shvaćao, a onda su mi rekli što to znači. -

- Znači, Pejić se sprda i poziva na Oluju koja je bila 1995. Kako su Srbi na traktorima bježali iz Hrvatske. Vjerujte mi sad, moja glava to shvatiti ne može. Da se ti kao nekakav vrhunski sportaš sprdaš s nekim stvarima. Imamo jednog Pančija, jednog majmuna, koji je u najavi našeg meča rekao da pravi Hrvat ne može navijati za Vasu jer su Crnogorci napali Dubrovnik. - rekao je između ostaloga.

