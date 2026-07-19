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UVIJEK U TRENINGU

Perišić nije čuo za odmor: Pogledajte kako provodi vrijeme na godišnjem

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 17:53

Odavno je poznat po svojoj predanosti, a mnogi misle kako upravo zato igra na najvećoj razini i s 37 godina i zašto se uspješno oporavio od ozljede koja mu je mogla i završiti karijeru

Legenda hrvatskog nogometa Ivan Perišić nalazi se na zasluženom odmoru nakon što je odradio još jedno veliko natjecanje s reprezentacijom i jasno dao do znanja kako mu to neće biti posljednje. Prije 16 dana zabio je u porazu Hrvatske od Portugala na Svjetskom prvenstvu, a onda se uputio na godišnji koji ipak ne znači nužno i odmor.

Odabrao je otok Drvenik Mali u blizini Trogira, a na društvenim mrežama objavio je kako po suncu i vrućini trči na protupožarnom putu na otoku sa samo 150 stanovnika. Odavno je poznat po svojoj predanosti, a mnogi misle kako upravo zato igra na najvećoj razini i s 37 godina i zašto se uspješno oporavio od ozljede koja mu je mogla i završiti karijeru.

Foto: screenshot/instagram

Usporiti ne namjerava ni s 37 godina na leđima, a uskoro ga čeka nova teška sezona u njegovom PSV-u kao i nove obveze s reprezentacijom. Krajem rujna i početkom listopada, vatreni će otvoriti ovogodišnju Ligu nacija, a Perišić će zasigurno biti od velike pomoći novom izborniku Slavenu Biliću.
Ključne riječi
odmor hrvatska nogometna reprezentacija Ivan Perišić

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