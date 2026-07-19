Neočekivani preokret oko Dinamovog napadača: Transfer je već bio gotova stvar, ali onda su se umiješali Španjolci

Španjolski prvoligaš Getafe zainteresiran za Mounsefa Bakrara, napadača zagrebačkog Dinama koji bi ovog ljeta trebao napustiti Maksimir. Alžirski reprezentativac već je bio sve dogovorio s egipatskim Al-Ahlyjem, ali onda se u priču umiješao alžirski klub i pokušava ga 'preoteti'.

Al-Ahly je već dogovorio osobne uvjete s njim kao i s Dinamom. Koštao bi ih tri milijuna eura fiksne odštete i još 500 tisuća kroz moguće bonuse. Getafe pak Dinamu nudi tri i pol milijuna eura fiksno, a igraču četverogodišnji ugovor uz godišnju plaću od 1.2 milijuna eura.

Bakrar je trebao oodraditi liječnički pregled i službeno potpisati ugovor s Al-Ahlyjem. Plan je bio da oodigra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna, a zatim se uputi u Egipat. Cijeli posao sada bi mogao propasti zbog interesa stabilnog prvoligaša iz jedne od najjačih liga na svijetu.