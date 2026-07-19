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OTKUD OVO?

Neočekivani preokret oko Dinamovog napadača: Transfer je već bio gotova stvar, ali onda su se umiješali Španjolci

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 17:25

Al-Ahly je već dogovorio osobne uvjete s njim kao i s Dinamom. Koštao bi ih tri milijuna eura fiksne odštete i još 500 tisuća kroz moguće bonuse

Španjolski prvoligaš Getafe zainteresiran za Mounsefa Bakrara, napadača zagrebačkog Dinama koji bi ovog ljeta trebao napustiti Maksimir. Alžirski reprezentativac već je bio sve dogovorio s egipatskim Al-Ahlyjem, ali onda se u priču umiješao alžirski klub i pokušava ga 'preoteti'.

Al-Ahly je već dogovorio osobne uvjete s njim kao i s Dinamom. Koštao bi ih tri milijuna eura fiksne odštete i još 500 tisuća kroz moguće bonuse. Getafe pak Dinamu nudi tri i pol milijuna eura fiksno, a igraču četverogodišnji ugovor uz godišnju plaću od 1.2 milijuna eura.

Bakrar je trebao oodraditi liječnički pregled i službeno potpisati ugovor s Al-Ahlyjem. Plan je bio da oodigra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna, a zatim se uputi u Egipat. Cijeli posao sada bi mogao propasti zbog interesa stabilnog prvoligaša iz jedne od najjačih liga na svijetu.
Ključne riječi
Mounsef Bakrar Getafe Dinamo

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